El SEM suma 69 ambulàncies més a Barcelona

El SEM inicia aquesta mitjanit el nou model assistencial i de transport sanitari a la regió sanitària de Barcelona, que comptarà amb 69 ambulàncies més que fins ara. La flota d'ambulàncies es renova i s'amplia a la capital catalana i Montcada i Reixac, que formen part del lot número 9 del nou concurs públic de transport sanitari, i que passaran a tenir així 286 ambulàncies. Del total, 57 vehicles seran de transport sanitari urgent -13 més que fins ara- i les 209 ambulàncies restants -35 més de les que hi havia- s'utilitzaran per al transport sanitari no urgent.
Així, el servei de transport sanitari urgent s'incrementa un 30%, mentre que el transport sanitari no urgent augmenta el servei en un 20%. Cal sumar-hi, a més, 18 unitats de nova creació que donaran suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent. També creixen les hores de servei en més de 55.000 hores addicionals a l’any, cosa que permetrà de reforçar l’atenció en els moments de demanda més alta i millorar la cobertura global del sistema.
Aquest nou model assistencial s’ha adaptat a la complexitat urbana d’un territori d’1,7 milions d’habitants i a la creixent demanda, que s’ha situat en els 1.600 incidents diaris de mitjana. El desplegament es complementarà el 3 de juny amb la renovació de les ambulàncies avançades del transport sanitari urgent i es fa en dues fases per garantir la continuïtat assistencial en un entorn d’alta complexitat i elevada activitat. El pressupost que s'hi destinarà és de gairebé 318 milions d’euros en 5 anys per a la regió sanitària de Barcelona, amb un pressupost mitjà anual de més de 63 milions.
Major eficiència
Clara Canela, cap territorial del SEM a Barcelona, ha explicat que el nou model s’ha dissenyat a partir de criteris tècnics i científics, i que incorpora l’anàlisi de dades d’activitat, variables demogràfiques i patrons de mobilitat. Aquesta planificació permet de garantir una cobertura més eficient i una resposta adaptada a les característiques específiques de Barcelona, un territori amb una població de més d’1,7 milions d’habitants, una elevada mobilitat i un progressiu envelliment de la població.
Una ciutat, ha afegit Canela, amb molta població flotant com ara estudiants, treballadors o turistes, que no hi viuen habitualment a la ciutat, però que incideixen en un augment de les emergències sanitàries. Així, es reforcen les franges horàries i els dies de la setmana en què hi ha més demanda i, alhora, es reubiquen les ambulàncies de manera estratègica per garantir una cobertura més eficient que ajusti la resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
Més equipament i tecnologia
Les noves ambulàncies disposaran de més equipament i tecnologia, com ara les unitats de suport vital avançat, que ofereixen l'oportunitat de fer ecografies o analítiques de sang en sec. Aquests equipaments permeten de començar alguns tractaments de manera precoç abans de l’arribada al centre sanitari i decidir el destí hospitalari més adequat segons la gravetat del pacient.
Pel que fa a les ambulàncies del transport sanitari no urgent, incorporaran una motxilla amb material de primera intervenció. A més, tots els vehicles disposaran de lliteres bariàtriques per transportar pacients de més de 170 quilos i sistemes de retenció infantil.