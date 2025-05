El Consell de la UE inclou la votació sobre l'oficialitat del català a la reunió del 27 de maig

Nou moment decisiu pel català a Europa. La votació del reconeixement de la llengua -juntament amb el del gallec i l'euskera- ha estat inclosa en l'agenda de la reunió que el Consell de la Unió Europea celebrarà el pròxim 27 de maig en el marc de la trobada de ministres d'Assumptes Generals de la UE.

En l'esborrany de l'agenda figura com a punt l'adopció de la modificació del reglament que determina les llengües d'ús de la Comunitat Econòmica Europea. Ara bé, com va passar el setembre del 2023, l'Estat pot ajornar la proposta de votació si veu que no té possibilitats de tirar endavant. Per fer qualsevol canvi d'aquesta mena cal unanimitat entre els 27 estats.

Cal recordar que aquest compromís surt del pacte amb Junts a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. Durant el semestre que Espanya va assumir la presidència de torn del Consell de la UE, el govern espanyol va incloure l'oficialitat del català en diverses reunions, però no va tirar endavant pels dubtes sobre l'impacte econòmic, pràctic i legal que van mostrar alguns estats.

La Moncloa ha intensificat els contactes amb els seus col·legues europeus per mirar de trobar suports. En aquest sentit, ha dit defensar l'especificitat espanyola amb tres llengües cooficials i ha ofert una aplicació gradual començant únicament amb el català. Fins i tot s'ha ofert a assumir la totalitat dels costos que implicarà la triple oficialitat a les institucions europees.

El desembre de 2023, la Comissió Europea va oferir una estimació de 44 milions d'euros per cada llengua -català, basc i euskera- però va advertir que era un càlcul molt preliminar basat només en l'experiència prèvia del gaèlic.