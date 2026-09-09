Crit d'alerta de Rufián a Sánchez: «Els números no surten»

Gabriel Rufián, líder d'ERC a Madrid, ha encetat la primera sessió del curs al Congrés amb la mateixa preocupació dirigida a Pedro Sánchez que abans de les vacances. "Les intencions sempre estan bé. Vostè diu que vol ser president més enllà del 2027. Com s'ho farà? Amb qui sumarà? A mi els números no em surten, i em fa mal la boca de dir-ho. Sabeu a qui li surten? A aquesta gent", ha indicat Rufián, assenyalant la dreta i l'extrema dreta. "La gent, a fora, s'està jugant les condicions de vida. I nosaltres ens estem jugant les nostres sigles. De què serveixen dos diputats més si ells en tenen més de 200?", ha reflexionat el dirigent republicà, que propugna una llista unitària de les esquerres.
"Comparteixo part del diagnòstic", ha apuntat el president del govern espanyol en el torn de resposta. "Hem de continuar avançant", ha indicat en el marc d'una intervenció on ha volgut ressaltar els beneficis del govern progressista en termes socials. Les últimes enquestes, en tot cas, indiquen que el PP i Vox poden superar amb escreix els 200 escons, malgrat que el PSOE no s'acaba d'enfonsar i sobreviu amb més de 100 diputats. El problema que té Sánchez és que Sumar s'enfonsa, i per tant la majoria de la investidura -formada pel PNB, Bildu, Junts, els republicans, el BNG i Podem, entre d'altres- no seria capaç de reeditar-se. La data de les eleccions continua sent una incògnita.
"La seva preocupació són les preguntes que l'Audiència Nacional li farà a la gerent del PSOE sobre el finançament del partit. El seu problema és que el futur polític i processal de Sánchez depèn de massa persones", ha apuntat Alberto Núñez Feijóo, que també ha indicat que el president espanyol té la "llibertat condicionada". "Vostè no val per protegir la quarta economia de l'euro davant d'una agressió del Marroc", ha determinat el cap de diles del PP. "Mescla unes coses amb les altres, de manera interessada", ha respost Sánchez, que ha posat l'accent en el fet que l'educació -després del desastre de PISA- sigui una competència en mans de les autonomies, la majoria en mans dels populars.
Feijóo ha acabat la intervenció demanant eleccions, petició reforçada des que va esclatar la crisi a Ceuta, i també li ha retret l'existència d'una llista sobre l'adscripció ideològica dels tertulians habituals dels mitjans de comunicació elaborada pel Ministeri de l'Interior. "Els tornarem a guanyar a les urnes", ha replicat el president del govern espanyol. Santiago Abascal, cap de files de Vox, l'ha acusat "d'entregar" la Moncloa al Marroc, i ha pronosticat que Ceuta i Melilla passaran a mans de Rabat per iniciativa de Sánchez. Ha aprofitat per culpar la immigració d'origen magribí dels mals resultats de PISA. "Trair Espanya, a partir d'ara, tindrà conseqüències", ha insistit el líder de l'extrema dreta.
Abascal també ha demanat activar l'article 112 de la Constitució per processar Sánchez, una hipòtesi que han difós juristes de l'entorn de Vox. "Són una amenaça per la democràcia", ha indicat Sánchez, que veu l'extrema dreta amb una "corretja" que té l'origen en altres països. Sobre la publicació dels informes sobre la crisi de Ceuta, ha determinat que quedarà més clar tot quan es publiquin els documents desclassificats a partir d'aquest migdia. "Jo seré un gos [perro, en castellà], però no tinc amo", ha destacat el president del govern espanyol. En aquest punt, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha demanat silenci als diputats, esvalotats en aquest inici de curs.