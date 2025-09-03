Dimiteix el secretari d'Hisenda, clau en el finançament singular

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha cessat aquest dimecres el secretari d'Hisenda, Josep Maria Roson, nomenat fa tot just un any amb l'arribada del nou Govern. Fonts d'Economia apunten a Nació que Roson plega per motius personals i familiars, no pas per motius polítics, però la seva sortida és rellevant perquè era un dels noms importants en la qüestió del finançament singular.
Concretament, Roson tenia a càrrec seu l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), peça clau en el nou model i que el Govern mira d'enfortir perquè pugui assumir tots els impostos, començant per l'IRPF de cara a l'any 2028. Encara no ha transcendit qui ocuparà el seu lloc, però de moment assumirà les seves funcions el secretari general d'Economia, Juli Fernández.
Abans de les vacances, l'executiu va aprovar la creació del Comissionat per al desplegament de la hisenda catalana i la seva adaptació al nou model de finançament, comandat per Santiago Ramon, fins aleshores responsable de tributs a IBM. Alhora, l'any passat, Economia va nomenar Andreu Navas, un tècnic per transformar l'ATC, perquè pugui assumir tots els impostos.
Roson és diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Va ampliar la seva formació acadèmica en aquesta mateixa universitat amb un postgrau en Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local i un màster en Mercats Financers. També va realitzar un màster en Funció Pública, Economia i Dret a Esade.
Des de l’any 2016 i fins abans d'entrar a Govern, va ser gerent de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), un organisme autònom creat per prestar suport i assistència als ens locals de la demarcació, com per exemple recaptar els tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis que així ho sol·licitin, entre altres funcions.