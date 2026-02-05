Moments de tensió a la comissió d'Interior al Parlament. La consellera del ram, Núria Parlon, i la presidenta de la comissió, la diputada Ester Capella, han mantingut una discussió en plena intervenció del diputat Xavier Pellicer. Parlon ha interromput el diputat de la CUP per recriminar-li algunes de les afirmacions que havia fet, però Capella ha cridat l'ordre i li ha retirat la paraula. La també portaveu parlamentària d'ERC ha dit que Pellicer estava fent unes afirmacions que es trobaven dins la llibertat d'expressió i que la seva funció és que tots els diputats puguin expressar-se lliurement. "S'expressa en els termes que creu convenients", ha dit Capella, i Parlon ha demanat empara davant una suposada "falta de respecte" del diputat anticapitalista. La consellera considerava que Pellicer l'estava "insultant" i que li semblava "molt greu", però Capella li ha dit que "no tenia raó": "La llibertat d'expressió arribar als límits que es poden expressar amb les consideracions que es creuen oportunes", ha afirmat. La presidenta de la comissió ha instat Parlon a defensar-se en la seva intervenció de les suposades "mentides" que hauria expressat Pellicer, que ha pogut finalitzar la seva intervenció.\r\n\r\n\r\n🔴 Discussió entre Núria Parlon i Ester Capella a la comissió d'Interior al Parlamenthttps://t.co/fwTkWl1lnJ pic.twitter.com/z4AP5jozu3\r\n— NacióDigital (@naciodigital) February 5, 2026\r\n