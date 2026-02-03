Reestructuració a Interior per millorar la gestió de les emergències

Canvis als Bombers. El Govern ha aprovat un decret que modifica l'estructura del Departament d'Interior i Seguretat Pública amb l'objectiu de millorar l'eficiència, la coordinació i la capacitat de resposta dels Bombers de la Generalitat davant les noves necessitats operatives, tecnològiques i organitzatives. La modificació reorganitza en concret l'estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments mitjançant la creació de noves subdireccions generals i la reordenació de divisions i àrees clau per reforçar el comandament operatiu, la gestió tècnica, la contractació, els recursos humans i la coherència jurídica de l'actuació administrativa.
En l'àmbit de coordinació territorial, es crea la Regió d'Emergències Pirineus, amb l'objectiu d'aproximar la gestió operativa a les comarques del Pirineu Occidental, millorant la cobertura territorial, la capacitat de resposta i l'especialització en un entorn amb característiques geogràfiques específiques i una alta exigència operativa.
Modificacions diverses
La modificació consolida la Subdirecció General Operativa com a òrgan de comandament operatiu dels Bombers. En aquest àmbit, es reordenen les divisions que en depenen, es creen noves àrees i s'actualitzen denominacions i funcions per adaptar-les a les necessitats actuals del servei. Així, la fins ara Divisió de Grups Operatius Especials es redefineix com a Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials, explicitant l'encàrrec de desenvolupar i coordinar la resposta davant fenòmens meteorològics extrems.
Dins de la Divisió d'Operacions es creen dues àrees: la d'Innovació i Desenvolupament Operatiu, per coordinar doctrines, procediments, habilitacions i entrenaments, i alinear les capacitats del cos amb els estàndards internacionals i el Mecanisme de Protecció Civil de la UE; i l'Àrea Tècnica d'Emergències, per coordinar i supervisar actuacions tècniques d'alta complexitat.
A més, la Divisió de Sala Central de Bombers passa a denominar-se Divisió de Coordinació d'Emergències. Aquesta es reconfigura amb l'adscripció de la nova Àrea de Mitjans Aeris i la nova Àrea de la Sala Central de Coordinació d'Emergències. Finalment, la Divisió de Planificació i Gestió es dota de l'Àrea de Planificació de Recursos, de l'Àrea de Bombers Voluntaris i de l'Àrea de Logística.