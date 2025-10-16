Parlon i Trapero, al punt de mira per la resposta dels Mossos a la vaga per Palestina

L'actuació dels Mossos d'Esquadra a la vaga per Palestina posa Núria Parlon i Josep Lluís Trapero en el punt de mira. La CUP i els Comuns han anunciat aquest dijous que demanen la compareixença dels màxims responsables d'Interior i de la policia catalana per les càrregues produïdes en diferents moments de les manifestacions tant a Barcelona com a Manresa. Les dues formacions han fet una crida a Junts i ERC a sumar-se a la petició i els republicans, segons ha pogut confirmar Nació, s'hi han afegit mentre que els juntaires encara no s'han pronunciat.
Tant la CUP com els Comuns han considerat que l'actuació dels Mossos va ser desproporcionada i han posat èmfasi en el gas pebre. Xavier Pellicer i Andrés García Berrio, que aquest dimecres es trobaven entre els manifestants carregats pels Mossos, han denunciat que el protocol d'ús d'aquest element no és públic i han instat el Departament d'Interior a explicar-lo. Per la part anticapitalista han assegurat que volen saber qui va ordenar i quins agents van fer ús del gas pebre mentre que des dels Comuns recorden que ha de ser l'últim recurs i que en la manifestació això no va ocórrer.
Pellicer ha recordat que la CUP ja havia preguntat quin era el model d'ordre públic del Govern i ha lamentat que ahir van rebre la resposta de l'executiu: "Contra la mobilització, tot s'hi val". El diputat anticapitalista ha assegurat que la policia catalana va "rebentar" la mobilització i que va provocar desenes de ferits. En aquest sentit, s'ha referit a un episodi concret en què els manifestants van rebre pedregades de la terrassa d'un restaurant i els agents no van protegir-los: "Van caldejar l'ambient i van ser l'única taca negra de les manifestacions", ha sentenciat.
Al seu torn, García Berrio ha demanat una "clara rendició de comptes" sobre el dispositiu dels Mossos: "Les protestes contra un partit de bàsquet no poden generar aquestes reaccions", ha dit el diputat dels Comuns sobre els enfrontaments a Manresa pel partit contra el Hapoel Jerusalem. Per aquest motiu, la formació ha demanat conèixer el cost de l'operatiu per garantir la celebració del partit, que es va disputar a porta tancada. García Berrio també ha lamentat l'"efecte dissuasiu" de l'ús de gas pebre de cara a pròximes mobilitzacions i ha recordat que és perillós per a menors d'edat, embarassades o persones amb problemes respiratoris.
ERC, que s'ha sumat a demanar la compareixença de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos, també ha criticat l'ús del gas pebre. La portaveu del grup parlamentari republicà Ester Capella, en una entrevista a Ràdio 4, ha assegurat que, segons les imatges que va veure a la televisió, no estava "justificat" ni era "proporcionat". Si bé no va haver-hi un registre oficial de ferits, professionals sanitaris van assegurar a l’ACN que van fer “moltes atencions”, amb dos ferits “greus”, un dels quals amb un braç trencat. Els fets també van deixar 15 detinguts, onze dels quals menors d'edat.