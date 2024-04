Dolors Feliu no es presentarà a la reelecció de l'ANC

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha anunciat que no es tornarà a presentar a les eleccions al secretariat nacional de l'entitat sobiranista. Feliu ho ha explicat en una entrevista a VilaWeb, on també ha indicat que "després de dos anys intensos i plens de reptes, toca descansar i donar pas a nous lideratges", per bé que marxa satisfeta de la feina feta. Amb tot, admet el desgast que li ha comportat el projecte de la llista cívica, que ha estat "molt potent" i que, al seu parer, "ha aconseguit despertar l'Assemblea". Feliu ha afirmat que no té "forces" per a un segon mandat, però ha dit que seguirà donant suport a l'entitat com a sòcia "i als carrers".

La líder de l'entitat deixa la direcció dos anys després d'assumir el càrrec amb el projecte estrella de la direcció, la "llista cívica", rebutjada pels socis i dona pas a la cursa per saber qui la rellevarà. Sobre el projecte del quart espai independentista, Feliu no sent que el "no" fos un vot contra la seva presidència, perquè la votació va ser molt igualada entre el sí i el no i perquè va generar molt debat a l'entitat. "Valoro positivament tot això que ha passat. Crec que ha estat un èxit per a l'Assemblea", ha assegurat.

Feliu també celebra com una gran notícia que s'hagi presentat més gent a les eleccions que en el mandat anterior, fet que atribueix a la feina que s'ha fet en aquest. "Si no fem res som morts. En canvi, si mous idees es creen debats, i això al final acaba fent que es produeixin projectes".

Les eleccions estan previstes entre el 14 i el 18 de maig i un dels perfils que es planteja presentar-se al secretariat nacional de l'ANC és Lluís Llach. L'activista medita presentar-se a les eleccions de l'entitat per intentar "sacsejar-la" i que sigui "l'eina" que ha de ser, segons va explicar el passat mes de març. El cantautor ja va posicionar-se en contra de la llista cívica.