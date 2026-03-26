Eivissa mantindrà el nom en castellà a la Constitució gràcies al PP i l'abstenció del PSOE

L'abstenció del PSOE a una esmena del PP farà que Eivissa segueixi esmentada amb el topònim en castellà Ibiza a la Constitució espanyola. Aquesta era una de les modificacions que els populars havien introduït a la proposició de reforma constitucional que el Parlament balear ha portat a Madrid perquè l'illa de Formentera tingui un senador propi, fins ara lligat a l'illa d'Eivissa, i que s'ha votat aquest dijous al Congrés. La proposta va ser impulsada pel PSIB-PSOE i Gent per Formentera en la legislatura anterior, en acord parlamentari, i avalada al Parlament balear pel PP, que també la va defensar al Congrés. Fonts del PSOE han indicat que el PP havia condicionat el suport a la proposta a l'aprovació de l'esmena sobre el topònim.
Durant el debat de la iniciativa, la diputada socialista Milena Herrera ha destacat la importància de la reforma constitucional i ha recordat que, per tirar-la endavant, calia el suport de tres cinquenes parts de l'hemicicle. Tal com ha dit, l'esmena del PP per no modificar el topònim de l'illa d'Eivissa és “especialment greu”, ja que es justifica com una “millora tècnica”, cosa que, a parer seu, revela “enormes complexos” dels populars respecte de la llengua i la seva dependència de Vox. “Ens abstindrem perquè no deixarem que aquest sigui el preu de deixar Formentera sense senador”, ha reblat.
“Ens plantegen que per seguir endavant és imprescindible canviar el topònim Eivissa per Ibiza, per coherència, diuen”, ha lamentat. Tanmateix, ha dit que l'ús del nom en català és habitual en tota mena de documents i cartells, fins i tot en els cartells que usa el PP per als seus propis actes. “Han intentat embrutar aquesta reforma constitucional”, ha criticat abans d'afegir que això es podria haver debatut a les Balears abans d'arribar “a l'hora de la veritat”. Fonts socialistes han explicat a l'ACN que el PP havia condicionat el seu suport a la reforma a l'aprovació de la seva esmena.
Des del PP, en canvi, el diputat José Vicente Marí ha ressaltat durant el debat la tramitació ha permès incloure esmenes “amb serietat”. “La nostra esmena simplement retoca tècnicament i atén un matís, una qüestió formal”, ha asseverat tot dient que els eivissencs es refereixen a l'illa tant en castellà com en català. “L'Estatut de les Illes Balears manté la denominació d'Ibiza”, ha recalcat. “És una qüestió de matís”, ha defensat.