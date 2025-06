El Congrés debat sancionar els diputats que falsifiquin la seva declaració de patrimoni

El PSOE porta aquest dimarts al Ple del Congrés una proposta per sancionar els diputats que falsifiquin les seves declaracions de patrimoni i hi deixin fora béns per aprimar-les. I és que els integrants de la cambra baixa espanyola tenen l'obligació de presentar cada any un recull de les riqueses, però fins ara ningú les fiscalitza.

Aquesta proposta de reforma del reglament del Congrés també castigaria els diputats que no incloguin totes les activitats o interessos econòmics, a més dels que no compleixin el Codi de Conducta de les Corts, eludint publicar les seves agendes o les seves interaccions amb grups. Una pràctica existent, per exemple, és posar els béns a nom de la parella per no haver-los d'incloure en aquesta declaració.

Així, els incompliments o infraccions podran ser denunciats per un grup parlamentari, la Mesa del Congrés o una comissió o la Secretaria General de la cambra davant de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que decidirà si obre o no un procediment. En cas afirmatiu, ha d'informar la Mesa del Congrés, que tindrà un mes per revocar la decisió.

Si la Mesa veu motius per investigar, haurà de donar audiència al denunciat, practicar les proves pertinents i concloure'n la instrucció en el termini màxim de quatre mesos. I, en funció de la gravetat dels fets, podrà proposar les sancions que consideri pertinents, que es podran graduar des de l'advertència i publicació a la web del Congrés de la infracció comesa fins a la retirada de càrrecs i complements salarials.

Amb tot, la decisió final sobre la sanció l'adoptarà el Ple del Congrés. Si optés per la més forta, un diputat es podria quedar només cobrant la seva assignació constitucional.