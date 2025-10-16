El discret full de ruta que ERC tenia per fer seure el PSOE a negociar

Com ha estat la negociació d'ERC amb el govern espanyol? Qui va ser qui en la crisi interna que es va obrir al partit? Com es va viure internament la presidència de Pere Aragonès? I l'estructura B, com va afectar les relacions a la formació? Aquestes i altres preguntes es miren de respondre al llibre L'esquerda republicana (La Campana) que publiquen els periodistes Adrià Santasusagna i Bernat Vilaró, periodistes de RAC1 i l'ACN respectivament. Tots dos han presentat el llibre aquest dijous a la llibrera Ona de Barcelona entre una cinquantena de persones -en què hi havia antics i actuals dirigents d'ERC com Carme Forcadell o Teresa Jordà- i en una xerrada conduïda per la subdirectora de La Vanguardia Isabel García Pagan.
La motivació del llibre sorgeix d'una constatació que tenien "molta informació" i que molta d'ella no havia estat encara publicada. Arran d'això, decideixen fer una radiografia dels últims anys d'ERC que arranca amb Oriol Junqueras confeccionant una llista electoral abans d'entrar a la presó i Marta Rovira marxant a l'exili després de la investidura fallida de Jordi Turull. D'aquell moment, una de les grans curiositats és que existeix un arxiu d'imatges en mans de la Generalitat amb els dirigents independentistes empresonats però que, segons ha dit Santasusagna, tardaran un temps a fer-se públiques.
L'esquerda republicana també narra la relació entre Pere Aragonès i Junqueras quan el primer arriba a la presidència de la Generalitat i es genera un "xoc d'entorns". Un cop l'actual president d'ERC surt en llibertat, tots dos periodistes constaten un "caldo de cultiu" que provoca el distanciament entre els dos dirigents republicans. "El partit es reestructura per sobreviure a la repressió, però acaba sent un problema", explica Vilaró.
El llibre també tracta l'estructura B del partit, amb els cartells de l'Alzheimer dels Maragall com a grans protagonistes. Els periodistes revelen que la direcció d'ERC coneixia que l'acció havia estat duta a terme per gent del partit, però no ho fan públic. El cas el va acabar revelant el diari Ara i "tot esclata pels aires", segons relata Santasusagna, i coincideix amb la pèrdua de la Generalitat. Tot plegat, segons el mateix periodista de RAC1, diu que "s'ha tancat" en fals mentre que Vilaró constata una "situació inestable" amb tensions que, segons ells, perviuen. "Si Junqueras pot ser candidat i no aconsegueix retornar el partit a les institucions, l'esquerda es farà més gran", auguren.
La negociació secreta d'ERC amb el PSOE
Un dels secrets que documenta la publicació és que ERC i el govern espanyol van negociar des de Ginebra amb una organització internacional de mediadora i amb el referèndum sobre la taula. La taula de negociació fins ara secreta almenys va funcionar fins al desembre del 2024. Segons els autors, estava formada per Rovira, Josep Maria Jové, Fèlix Bolaños i un col·laborador seu.
Segons explica Santasusagna, la taula de diàleg entre ERC i el govern espanyol va negociar primer la llei d'amnistia i després es va obrir una segona etapa per abordar la resolució del conflicte que tenia com a punt final el referèndum. La taula de negociació va funcionar en secret a diferència de l'espai entre Junts i el PSOE que mensualment es reuneix a Suïssa, també amb un mediador.
Les classes de negociació de Junts, ERC i la CUP
El llibre també relata la negociació d'ERC amb el PSOE des de primer moment. En un hotel de Barcelona, es van negociar els indults amb un Félix Bolaños arribant amb "un full dina3 que recollia tot el calendari dels indults". Arran de l'episodi, els republicans constaten que mai havien negociat en aquests nivells d'importància i que calia aprendre a negociar. Acaben trobant una empresa que compleix aquesta funció, però que exigeix que la negociació sigui entre el govern espanyol i l'independentisme, i no pas entre partits.
Així doncs, els tres partits independentistes van compartir un espai de formació internacional per aprendre a negociar a Ginebra i amb Rovira convencent Junts i la CUP en un moment en què la formació de Carles Puigdemont renegava de la via del diàleg. L'entitat escollida havia participat en la resolució del conflicte del País Basc i Bildu la va recomanar a la llavors secretària general d'ERC. En aquest espai de formació hi participaven, entre altres, Rovira, Puigdemont, Anna Gabriel i David Fernàndez. Segons relata el llibre, es van fer una mitja dotzena de trobades d'aquest espai de formació que es va acabar el 2020.