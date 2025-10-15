ERC torna a l'època prèvia a Gabriel Rufián a Santa Coloma de Gramenet

ERC ja perfila les pròximes eleccions municipals amb els candidats de diferents ciutats ja establerts, com ha passat recentment a Girona i a Tarragona. Ara s'hi ha sumat Santa Coloma de Gramenet, que ha recuperat el candidat que va ser predecessor de l'intent de Gabriel Rufián d'assaltar l'alcaldia en els comicis del 2023.
L'elegit per ser candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet és Sam Núñez. La seva elecció en l'assemblea local del partit no és cap sorpresa, ja que va ser el candidat del 2019 i, des de la marxa del consistori de Rufián a principis d'any, és el líder del partit a la ciutat.
En declaracions a Europa Press, Núñez ha destacat l'experiència i el coneixement acumulats pels republicans a Santa Coloma des de les eleccions del 2019. En aquest sentit, el portaveu d'ERC al municipi diu que se sent amb "ganes i força" per assumir el nou repte de cara als comicis del 2027. "Tenim il·lusió i projecte", ha dit, mentre que ha defensat la necessitat de construir una alternativa real al govern del PSC.
Núñez va obtenir tres regidors amb ERC a les eleccions del 2019, una fita històrica pels republicans a la ciutat, ja que suposava entrar per primer cop al consistori després de la dictadura franquista. El 2023, el partit va situar Rufián com a candidat per plantar cara a Núria Parlon, però l'experiment no va obtenir els resultats esperats: el partit només va obtenir un regidor més i el PSC va mantenir la majoria absoluta.
D'aquelles eleccions, cal dir, poc en queda, perquè els dos principals candidats a l'alcaldia ja no són al consistori. Rufián va deixar l'acta de regidor a principis de 2025 per dedicar-se exclusivament al Congrés mentre que mesos abans Parlon també havia deixat l'alcaldia i el consistori per ocupar la Conselleria d'Interior del Govern de Salvador Illa. El relleu de Parlon el va agafar Mireia González, que aspirarà a mantenir el càrrec i la majoria absoluta en les pròximes eleccions.