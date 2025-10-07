El jutge Peinado es querella contra Gabriel Rufián i li demana 70.000 euros

El jutge Juan Carlos Peinado posa ara Gabriel Rufián en el punt de mira. En paral·lel a la investigació contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, el magistrat ha presentat una querella contra el líder d'ERC a Madrid, segons ha avançat El Confidencial. Concretament, l'acusa d'un delicte d'injúries i li demana 70.000 euros per dues declaracions del diputat català.
Què va dir Rufián? Doncs va acusar-lo de prevaricació en el cas que afecta la dona del president espanyol i també va afirmar que treballa pel Partit Popular. Arran d'aquestes declaracions públiques, Peinado exigeix una "rectificació pública o una disculpa" sigui mitjançant una compareixença institucional o una nota de premsa. El jutge demana que el líder d'ERC al Congrés es desdigui de totes les acusacions fetes fins ara, negant que hagi prevaricat o que treballa a càrrec d'algun partit polític.
La primera declaració de Rufián es remunta el novembre de 2024, quan va dir que hi ha jutges que "prevariquen directament" en referència a la investigació sobre Begoña Gómez. La segona declaració es produeix fa tan sols un parell de setmanes, quan va citar la frase de José María Aznar -"el que pugui fer, que faci"- per referir-se a l'ofensiva judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez. "Ja vam avisar al PSOE fa molt temps que hi ha jutges com Peinado que tothom sap per qui treballa", sentenciava.
Rufián, en declaracions a infoLibre, es reafirma en les seves paraules: "Penso tot el que dic, forma part de la meva feina", afirma, mentre que reivindica el to contra la cúpula judicial: "Si no enfadés a segons quines persones, no ho estaria fent bé". El líder d'ERC a Madrid s'uneix a una llista de polítics i periodistes que han estat denunciats pel jutge Peinado i entre els quals hi ha el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el de Transports, Óscar Puente.