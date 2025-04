El Govern assegura que treballa per «accelerar inversions» i «millorar» l'execució pressupostària

"Cal millorar". El Govern ha admès aquest dimarts que les dades d'execució pressupostària per part de l'Estat a Catalunya, amb una xifra del 20% en el primer semestre de 2024, no són bones. La portaveu, Sílvia Paneque, ha assegurat que s'està treballant per "accelerar" les inversions a Catalunya, per tal que la ciutadania pugui percebre que realment els anuncis que es fan tenen una traducció pràctica en obres i millores concretes. "El nivell d'execució s'ha de millorar perquè allò que planifiquem i expliquem a la ciutadania pugui ser una realitat, per exemple en l'àmbit ferroviari de Rodalies", ha apuntat Paneque.

En Rodalies s'estan fent obres a tota la xarxa, cosa que demostra que s'està invertint: el Departament de Territori té comptabilitzades unes 200 intervencions que hauran d'estar enllestides el 2027. "Si expliquem que cal fer inversions perquè millori Rodalies, hem d'assegurar que els recursos es fan realitat", ha explicat la consellera en la roda de premsa d'aquest dimarts després del consell executiu. El baix nivell d'execució pressupostària ha irritat els partits independentistes, que demanen a Salvador Illa més contundència en les exigències al govern espanyol.

Paneque ha recordat que les dades en valors absoluts per part del Ministeri de Transports dibuixen un nivell inversor de 1.200 milions d'euros, xifra elevada si es compara amb els últims anys. Per aconseguir que les inversions s'executin, el Govern disposa de diversos mecanismes. Un d'ells són les encomanes de gestió, que segons ha detallat Paneque "estan donant bons resultats". "Són projectes que fem i executem des de la Generalitat des de la proximitat, amb recursos que trasllada l'Estat", ha explicat. Un exemple són les encomanes de millora de l'AP-7, AP-2 o l'N-260 que es van pactar amb el govern espanyol a finals de l'any passat.

Hi haurà ampliació.