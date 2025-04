El PSC treu ferro al 20% d'execució pressupostària i protegeix Sánchez: «Les inversions es faran»

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha tret ferro a les dades d'execució pressupostària del primer semestre de 2024, que situen Catalunya a la cua de l'Estat amb només un 20% d'inversions executades. En una entrevista a Nació feta aquest dilluns i que es podrà llegir per Setmana Santa, Moret sosté que "més enllà de percentatges, el govern d'Espanya que lidera Pedro Sánchez és qui més ha invertit en Catalunya" i que això es pot veure en el cas concret de Rodalies, amb obres a tota la xarxa que acrediten que s'estan executant aquestes inversions. "L'important és que les inversions existeixen, estan enfocades a donar resposta als problemes dels catalans i s'executaran", assenyala.

Moret admet la importància d'"executar" allò que es pressuposta i destaca, en aquest sentit, la importància de la "col·laboració" entre institucions i la lleialtat institucional amb el govern espanyol. "Hi ha voluntat del govern d'Espanya per ser útil a Catalunya i millorar les inversions", afirma, i demana defugir arguments "senzills" que donen ales als populismes. "Els procediments administratius són complicats", recorda. La dirigent del PSC, mà dreta de Salvador Illa al partit, insisteix que les dades poden "desdibuixar la voluntat i la realitat" i ressalta el "compromís absolut" de Sánchez amb Catalunya. "Les inversions estan en marxa i d'aquí a uns mesos podrem valorar-ne l'execució", rebla.

En la mateixa línia, remarca que cal identificar els reptes, solucionar-los a través d'una planificació estratègica i sense cops de volant, dissenyar un full de ruta d'inversions a curt, mitjà i llarg termini, i aconseguir els recursos. La lleialtat institucional, recorda Moret, també implica "demanar el que toca" i "reivindicar el necessari per al país", i això és el que s'està fent des del Govern. Illa i Sánchez tenen bona sintonia i el president té bona entrada a la Moncloa. Així, la portaveu socialista destaca que l'executiu català vol tenir presència allà on es prenen les decisions i "no deixar la cadira buida".

El PSC reacciona així a l'informe de la Intervenció General de Catalunya (IGAE) fet públic aquest cap de setmana. Catalunya és a la cua en execució pressupostària estatal. Durant els primers sis mesos del 2024, només es va gastar un 20% del previst, el territori amb menys inversió de l'estat en termes percentuals. A Madrid, una comunitat homologable en termes pressupostaris, l'execució supera el 57%. El ritme d'execució assenyala la carpeta d'infraestructures. A Catalunya, entre gener i juny del 2024, Adif només va executar un 16,7% del pressupostat per a tot l'any (181 milions d'una inversió inicial de 1.081) i l'operadora Renfe no va superar el 23% d'execució (34 milions dels 151 previstos).

Si se sumen les dues partides, la conclusió és que l'execució pressupostària ferroviària a Catalunya només va ser d'una sisena part del total del previst (un 17,5%) mentre que el grau de compliment a la Comunitat de Madrid, per exemple, va ser del doble (un 34,9%). En comparació amb l'any anterior, els diners que l'Estat inverteix a Catalunya augmenten, però no prou per tenir una execució equiparable a altres territoris.