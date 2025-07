El govern de Barcelona no convenç amb les explicacions sobre la mort de la treballadora de neteja però demana paciència i «responsabilitat»

El govern municipal de Barcelona ha comparegut aquest matí en una comissió extraordinària per respondre davant el cas de la treballadora del servei de neteja de carrers que va morir fa deu dies, després d'una jornada laboral en plena onada de calor. Les explicacions aportades sobre la prevenció i l'actual sistema de protecció al treballador, però, no han convençut els principals grups de l'oposició. Així ho han deixat clar tant des de Junts, com des de BComú, com des d'ERC, almenys. Consideren que no s'ha aportat prou informació nova, més enllà de recordar la seqüència dels fets de la setmana passada i anunciar que s'aportaran més detalls dels plans contra la calor a tots els serveis municipals de manera pròxima.

"Ha estat clarament insuficient i no dona resposta a la majoria de preguntes que li plantejàvem", ha etzibat Marc Serra, de BComú. "Clarament la resposta no ha estat l'adequada", ha afegit el regidor republicà Jordi Coronas. Al seu torn, Junts denuncia "la mala gestió del govern Collboni" i anuncia que "continuaran demanant assumpció de responsabilitats". La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat paciència amb les conclusions -mentre no arriba l'autòpsia- i respecte pels serveis municipals. "Hi ha protocols, sí, hem obert un expedient informatiu, sí, anirem a fons, sí, compartirem les conclusions, sí. Així que respecte als treballadors, responsabilitat i, si us plau, no utilitzem aquest cas per a altres objectius".