Barcelona unifica les mesures contra la calor per als serveis de neteja: en alerta a partir dels 34 graus

Després de diversos dies d'onada de calor amb les condicions laborals dels treballadors de neteja en el punt de mira, l'Ajuntament de Barcelona ha pres mesures. La tinenta d'alcadia Laia Bonet s'ha reunit amb les quatre empreses prestadores del servei a la ciutat i plegats han decidit unificar protocols i avançar la majoria de mesures als 34 graus.

És a dir, les accions que s'activaven a partir dels 37 graus passaran a aplicar-se a partir dels 34 graus. Per exemple, els treballadors faran pauses de cinc minuts per cada hora de treball, es donarà al personal una ampolla isotèrmica d'un litre i es modificaran els recorreguts perquè passin per zones amb més ombra en les hores de màxima insolació (entre les 12 hores i les 16 hores).

Servei suspès a partir dels 40 graus

També, per a casos extrems, a partir dels 40 graus se suspendrà el servei que es fa a peu de carrer i sense vehicle en les hores centrals del dia. Les empreses i l'Ajuntament s'han compromès a millorar la formació dels treballadors sobre com actuar en cas d'episodis de calor.

Laia Bonet ha remarcat que es posarà "especial atenció a les persones treballadores especialment vulnerables a la calor". En aquest sentit, es pretén millorar els protocols de vigilància de la salut, s’oferiran més eines d’autoprotecció i s’adaptaran els llocs de treball quan sigui necessari.

Un altre element de discòrdia és la roba que porten els treballadors, que s'han queixat que no transpira i genera calor. El tema s'ha debatut a la reunió, però no s'ha pres cap decisió. Bonet ha apuntat que segueixen "treballant" per millorar-ne la transpiració "de forma permanent".