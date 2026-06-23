El Govern deslliga la condemna a Ábalos del futur de Sánchez: «S'ha d'acabar la legislatura»

Una cosa és la condemna a José Luis Ábalos i l'altra el futur de Pedro Sánchez. El Govern ha volgut diferenciar aquestes dues qüestions l'endemà de la sentència del Tribunal Suprem, que condemna a 24 anys de presó l'exministre i home fort del PSOE per corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Hores abans de la compareixença de Sánchez al Congrés, la portaveu, Sílvia Paneque, ha insistit que la legislatura s'ha d'acabar i ha destacat la plena sintonia entre les polítiques del govern espanyol i les que impulsa també la Generalitat.
"S'ha de separar una causa judicial de persones concretes de l'actuació d'un govern que considerem adequada i coincident", ha resumit la portaveu. Com a exemple, l'aprovació aquest dimarts de més diners per a polítiques de dependència. El Govern mostra un "absolut respecte" per la sentència del Suprem. Paneque no ha valorat el fet que el comissionista Víctor de Aldama hagi esquivat la presó després d'haver col·laborat en la investigació, decisió molt criticada pel PSOE i el seu entorn. En tot cas, ha destacat que la justícia "ha de ser imparcial i per tothom igual".
Més enllà d'això, cap més valoració. "Tolerància zero amb la corrupció, però les sentències fan referència a comportaments concrets i persones concretes", ha dit. D'aquesta manera ha intentat desviar el focus del fet que el president, Salvador Illa, era ministre de Sanitat en el moment dels fets, compartia govern amb Ábalos, i tenia centralitzada la compra de material sanitari i mascaretes, on el Suprem ha acreditat la corrupció i el cobrament de comissions irregular per part dels membres de la trama.
Una altra causa que afecta l'entorn de Sánchez és la de Begoña Gómez. El Govern ha moderat el to respecte el que va dir Illa a través de "X" ara fa unes dies, i no ha volgut anticipar escenaris sobre l'expedient obert al jutge Juan Carlos Peinado. Tampoc s'ha posicionat sobre el processament de Gómez, tot i que ha admès "dubtes" sobre la retirada del passaport. "No ens manifestarem sobre procediments oberts", ha dit, però sí que ha remarcat que els jutges "no han de ser actors polítics" i han de limitar la seva actuació al seu marc competencial.
"Ser demòcrata és creure en la justícia fins i tot quan és difícil", va dir Illa després de la decisió de Peinado d'enviar a judici l'esposa del president espanyol, i va dir que hi havia mesures "difícils d'entendre i clarament excessives".