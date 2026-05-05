El Govern desvincula el fracàs del consorci d'inversions d'uns pressupostos encara sense data

Els pressupostos continuen sense arribar i l'únic horitzó és el que preveu l'acord signat amb ERC, que diu que els comptes haurien d'arribar abans que acabi el període de sessions, és a dir, abans de l'estiu. Hi ha converses, que sembla que avancen a bon ritme, però no hi ha cap data ni cap element, a hores d'ara, que permeti als republicans justificar el canvi de posició un cop la recaptació de l'IRPF ha passat en un segon pla. El consorci d'inversions, que en un primer moment es presentava com un pas endavant en la negociació pressupostària, ha embarrancat al Congrés pel "no" de Junts, però el Govern ho desvincula dels pressupostos mentre treballa en alternatives. Des d'ERC, la portaveu parlamentària Ester Capella ha apuntat que el consorci "acabarà passant per una via o altra" i l'ha reivindicat com la millor via per resoldre el dèficit d'inversions i infraestructures. Els republicans, malgrat el "no" al Congrés, mantene aquest instrument com a part de la negociació pressupostària.