El Govern diu que no defugirà el debat de finançament a la conferència de presidents, però reclama «respecte»

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el Govern situarà l'habitatge com a tema prioritari a abordar en la conferència de presidents que se celebrarà el pròxim 6 de juny al Palau de Pedralbes de Barcelona. Amb tot, l'executiu de Salvador Illa ha hagut d'assumir que els presidents autonòmics del PP posaran sobre la taula el nou model de finançament. "Catalunya no refusa cap debat, no tenim por de debatre, però demanem fer-ho des del respecte", ha afegit.

Abans d'entrar a la reunió preparatòria de la cimera amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Dalmau ha reivindicat que el Govern "no està tancat a cap debat" i que li agradaria escoltar "les propostes que facin la resta de comunitats". No obstant això, ha considerat que l'espai per poder abordar el finançament és el Consell de Política Econòmica i Fiscal (CPFF).

El conseller ha demanat a totes les comunitats autònomes una actitud "constructiva" perquè la cimera sigui "positiva i útil". "Ens faríem un favor si no ens presentéssim a la cimera com a representants d'un partit o altre", ha reblat. Des del Govern expressen la seva "satisfacció" d'acollir la cimera a Barcelona. "Amb aquest ànim anirà Catalunya com a comunitat amfitriona", ha dit el conseller.

El Govern proposarà debatre i posar en comú amb els presidents autonòmics qüestions vinculades a l'habitatge i les polítiques que s'estan desplegant en aquest sentit, un tema que l'executiu creu que "hauria de ser un neguit compartit".

Avís del PP

Abans de l'inici de la reunió preparatòria, el PP ja ha avisat que demanaran abordar el finançament autonòmic i els "principals reptes", i que hi hagi "diàleg, acords i votacions". "Demanarem parlar dels temes que afecten els espanyols", ha dit el conseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel Garcia.

El Govern ja va assegurar que el president Illa "refermarà la voluntat de millorar el finançament de Catalunya" i que a l'executiu no li preocupa parlar de finançament a la cimera: "Preocupació cap ni una", va subratllar la portaveu Sílvia Paneque, que també va insistir que la millora del finançament "en cap cas va en contra de la solidaritat".

L'última trobada de dirigents territorials es va organitzar a Santander a finals de l'any passat, i va servir per abordar la condonació del part del deute autonòmic en plena polèmica per l'acord entre el govern espanyol i ERC per perdonar pràcticament el 20% del fons de liquiditat autonòmica (FLA) en mans de l'Estat.