El govern espanyol aprovarà la creació de la nova empresa de Rodalies aquest juliol

El ministre de Transports, Óscar Puente, no acostuma a deixar-se veure per Catalunya, tot i que és un dels territoris on la seva carpeta és més rellevant, especialment pel caos habitual a Rodalies i pel traspàs que s'està negociant amb la Generalitat, o també per l'ampliació de l'aeroport del Prat i les obres del corredor mediterrani. Aquest dijous ha participat en un diàleg al Cercle d'Economia amb la nova presidenta, Teresa Garcia-Milà, sense preguntes dels periodistes, l'endemà que Pedro Sánchez hagi presentat al Congrés el seu pla per combatre una corrupció que apunta especialment el seu ministeri en l'etapa de José Luis Ábalos.

Entre el públic, noms com el secretari del Govern, Javier Villamayor, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, el president d'Aena, Maurici Lucena, o l'exconseller Ramon Tremosa, ara al conseller del gestor aeroportuari espanyol. Si una paraula ha repetit Puente durant la seva intervenció és el de "tranquil·litat", conscient probablement del malestar que hi ha al país per l'estat de les infraestructures, sobretot pel que fa a Rodalies. El ministre ha defensat les actuacions i inversions que s'estan fent des que el PSOE va arribar a la Moncloa i ha anunciat que el consell de ministres aprovarà aquest mateix juliol la creació de la nova empresa que gestionarà la xarxa ferroviària.

La nova empresa es constituirà abans d'acabar l'any i començarà a funcionar de cara a l'any 2026, amb un consell d'administració controlat per la Generalitat però amb una majoria accionarial favorable a Renfe. Aquesta qüestió fa referència a l'àmbit de la governança, en què Puente ha admès que "es pot millorar" i que per això també s'han fet canvis a la cúpula de Renfe. Però n'hi ha d'altres. Pel que fa a la infraestructura, el ministre ha admès que està "obsoleta", però ha ressaltat que s'està invertint a uns nivells que fins i tot poden influir en el funcionament ordinari del servei. "Hem de compensar amb sobreinversió els anys de desinversió", ha dit.

En l'àmbit de les inversions, la presidenta del Cercle ha preguntat per l'execució pressupostària, amb percentatges baixos a Catalunya. "L'any passat va ser del 60% i aquest any serà encara més alt", ha dit el ministre, que ha insistit que cal fixar-se en els milions invertits. Les dades apunten, però, apunten que el total executat a Catalunya entre 2015 i 2023 és de 6.494 milions d'euros, mentre a Madrid és de 13.134 milions.

En tot cas, en Rodalies també hi ha un problema de trens, que s'hauria de començar a resoldre de cara a principis de l'any que ve per renovar la flota de material rodant. "Ja s'estan homologant", ha explicat el ministre. Ara bé, no hi haurà "miracles", perquè els nous trens també donaran problemes, sobretot al principi. Des de l'any 2008 que no hi ha cap tren nou.

El corredor mediterrani, l'any 2027

També en la carpeta ferroviària, el ministre ha assegurat que el corredor mediterrani estarà enllestit l'any 2027. "L'any 2018, el 60% de la infraestructura es trobava en fase zero; ara, el 100% del corredor està en la fase de projecte o obra", ha explicat. Més concretament, ha dit que el 83% del corredor mediterrani està en fase d'obra o acabat. En altres paraules: "D'aquí a dos anys, una persona podrà agafar el tren a Almeria i baixar a la frontera en alta velocitat sense passar per Madrid", ha assegurat. Això inclou, també, el tram Barcelona-València. I, en cas de canvis a la Moncloa, Puente ha garantit que el corredor ja és "irreversible".

El full de ruta del Prat, en mans d'Aena

Una altra de les carpetes important és la de l'ampliació del Prat, un cop s'ha desencallat la decisió d'ampliar-lo. Davant Lucena i Tremosa, el ministre ha celebrat aquest pas endavant. "La llimona ja no dona més de si", ha alertat, i per això ha defensat la necessitat d'ampliar la infraestructura amb una pista més llarga, reformes a les terminals i la creació d'una nova terminal satèl·lit. "Celebro que hi hagi un acord amb la Generalitat per desbloquejar la qüestió i que hi hagi un full de ruta", ha dit. No ha fet cap referència a la governança, qüestió que també evita el Govern malgrat que és una prioritat d'ERC fixada en l'acord d'investidura, però sí que ha dit que els tempos de l'actuació sobre l'aeroport els marca "indiscutiblement Aena".