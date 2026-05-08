El govern espanyol atorga 100.000 euros a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua davant els atacs de PP i Vox

El Ministeri de Cultura ha anunciat que atorgarà una ajuda de 100.000 euros a l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua “per reforçar la promoció i la protecció de la diversitat lingüística a l’Aragó”. Després que el pacte de govern entre PP i Vox a l’Aragó estableixi “alliberar” el territori “de la imposició del català”, el govern espanyol ha explicat reforçarà la contribució a l’Acadèmia “per incidir en la defensa de les llengües minoritàries” en aquest territori. Han explicat que han fet aquest pas davant l’”amenaça de desprotecció” de les llengües minoritàries a l’Aragó i de la possible supressió de l’Institut Aragonès del Català. En un comunicat han recordat que l’Acadèmia té com a principal objectiu “protegir i difondre l'aragonès i el català”: “Amb l'ajuda atorgada, aquesta institució podrà augmentar l'abast de les activitats de promoció lingüística i protecció dels drets dels parlants”, han dit. En aquest sentit, des del ministeri d’Ernest Urtasun han sentenciat que posen els recursos per “conservar la riquesa cultural i la pluralitat lingüística, perquè les llengües no s'han de perseguir ni esborrar; s'han de protegir, cuidar i fer créixer". Han recordat que l’Estatut d’Aragó determina que s’han de protegir les llengües pròpies de la comunitat.\r\n