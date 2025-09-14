El govern espanyol exigirà a les plataformes l’eliminació de 53.000 pisos de lloguer turístic

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que eliminarà de les plataformes de venda i compra d'habitatge 53.000 pisos perquè "passin a ser lloguers constants per a la gent jove i les famílies del país", ha explicat en l'inici de la precampanya electoral a Màlaga.
Sánchez ha expressat que, després d'una revisió del registre únic d'arrendament han detectat "milers d'irregularitats" en molts pisos que "pretenen convertir-se en lloguers turístics".
Com funciona el registre únic?
El registre únic d'arrendament es va posar en marxa a principis d'any perquè els lloguers que no siguin de caràcter permanent -això inclou els turístics i els de temporada- quedin més controlats. També es va crear la Finestreta Única Digital, que connecta les plataformes d'anuncis de pisos i el Ministeri de l'Habitatge, perquè es puguin tindre controlades i registrades les ofertes d'habitatge.
Al juliol les peticions per registrar pisos de lloguer temporals que s'han fet a l'Estat espanyol arriben a les 255.172 sol·licituds, de les quals quasi el 80% són, precisament, per a lloguers turístics. La ciutat de Barcelona encapçala el rànquing amb 20.309 peticions, de les quals 6.986 són per a lloguer turístic i la resta són per a lloguers de temporada.
És per això que, el partit socialista ha plantejat com una de les línies fortes del seu programa electoral l'eliminació d'aquests pisos de les plataformes d'arrendament que, segons explica el president espanyol, han xifrat en 53.000, de les quals 6.000 són a Màlaga.
Amb açò pretenen canviar el tipus de lloguer d'aquests pisos per adaptar-los a la normativa i que passin a ser "lloguers constants", és a dir, que no siguin temporals.