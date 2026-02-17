El govern espanyol limita l'accés al bo elèctric a les rendes més altes

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la nova estratègia nacional contra la pobresa energètica 2026-30, una iniciativa que, entre d’altres, busca limitar l’accés de les rendes més altes al bo social elèctric i tèrmic. “Amb els requisits actuals, no tots els llars amb dret o necessitat del bo hi accedeixen, mentre que alguns llars que no el necessiten sí que en poden gaudir”, destaca l'executiu espanyol, que avui ha aprovat l'increment del salari mínim fins als 1.221 euros, com ja s'havia anunciat .
Com ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aaagesen, el nou pla inclou tretze mesures estructurals que busquen garantir un accés “universal, segur, assequible i sostenible a l’energia”. A més, es fomentarà la rehabilitació d’habitatges vulnerables amb ajudes directes en un context on la cobertura del bo social ha crescut un 60% des del 2018.
Entre les mesures aprovades hi ha la creació d'un Observatori de la Pobresa Energètica "que podrà definir millor els indicadors per fer un seguiment" d'aquest tema i posar damunt la taula més actuacions per protegir els consumidors més vulnerables "en totes les administracions competents, de la general a les de les comunitats autònomes".