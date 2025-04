​El govern espanyol prepara una reforma per permetre el vot a partir dels 16 anys

Canvi a les urnes. El govern espanyol té previst aprovar abans de l'estiu una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per rebaixar l'edat mínima per votar dels 18 als 16 anys, segons ha avançat El Periódico. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Joventut i Infància, busca que "les polítiques públiques adoptin una perspectiva juvenil".​

Per accelerar-ne l'impuls, s'hi inclourà una reforma de la llei electoral amb la rebaixa de l'edat de vot dins d'una altra norma més genèrica sobre joventut.

La intenció de l'Executiu és que la mesura es pugui plantejar per fases, sense que comporti que a les eleccions generals del 2027 s'incrementi ja el cens de votants. Es pretén aplicar-ho per primera vegada en altres comicis, com serien unes europees, i aconseguir una implementació “gradual”.

De fet, a les darreres eleccions al Parlament Europeu van poder exercir per primera vegada el seu dret a vot els menors de 18 anys a Alemanya. Es van sumar als d'Àustria, Bèlgica, Grècia i Malta, on s'han fet diferents tipus de reformes per ampliar el sufragi actiu.

Tot i això, la tramitació pot ser costosa. Entre els socis d'investidura hi ha falta d'entesa. PNB i Junts no van donar suport a l'última iniciativa d'aquest tipus debatuda al Congrés. El PSOE fins i tot va rebutjar una iniciativa similar d'ERC la legislatura passada, i el PP s'hi nega rotundament.

El Congrés té pendent de crear una subcomissió d'estudi sobre la reducció de l'edat de vot, però al govern apunten que, independentment dels temps, acceleraran la tramitació de la llei amb la seva aprovació al Consell de Ministres.