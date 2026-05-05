05 de maig de 2026

Política

El Govern manté el pla de la policia als instituts malgrat les renúncies dels centres

  Una classe d'un institut, en una imatge d'arxiu

Publicat el 05 de maig de 2026 a les 13:10

El Govern ha tornat a defensar el pla pilot de posar agents dels Mossos als instituts malgrat que bona part dels centres que s'hi havien acollit se n'estan desmarcant i que compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa i dels sindicats majoritaris. La portaveu, Sílvia Paneque, ha defensat que és un "bon instrument" i que, en tot cas, és "voluntari". "Ho mantenim com a pla per a aquelles direccions que ho vulguin", ha afirmat. El pla, ha recordat, s'ha fet en resposta a la demanda "d'una part" del sector que creu que pot ser una "bona eina". Paneque ha garantit que en tot moment serà voluntari i si algun institut o direcció "creu que no és un recurs adequat no cal que s'hi adhereixi".

 

 

