El Govern manté el pla de la policia als instituts malgrat les renúncies dels centres

El Govern ha tornat a defensar el pla pilot de posar agents dels Mossos als instituts malgrat que bona part dels centres que s'hi havien acollit se n'estan desmarcant i que compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa i dels sindicats majoritaris. La portaveu, Sílvia Paneque, ha defensat que és un "bon instrument" i que, en tot cas, és "voluntari". "Ho mantenim com a pla per a aquelles direccions que ho vulguin", ha afirmat. El pla, ha recordat, s'ha fet en resposta a la demanda "d'una part" del sector que creu que pot ser una "bona eina". Paneque ha garantit que en tot moment serà voluntari i si algun institut o direcció "creu que no és un recurs adequat no cal que s'hi adhereixi".