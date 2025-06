El Govern tanca amb els Comuns el paquet de la pròrroga pressupostària amb l'accent en educació

El Govern i els Comuns han tancat l'acord pel tercer suplement de crèdit, cosa que culmina el paquet de la pròrroga pressupostària. El pacte anunciat aquest dilluns posa l'accent en educació amb un reforç del català, l'anglès i les matemàtiques a les aules. Amb aquest acord, que arriba després de tancar-lo amb ERC, l'executiu aconsegueix la majoria necessària al Parlament.

L'acord constata que els informes dels últims anys constaten una "davallada significativa" del rendiment de l'alumnat català en les competències lingüístiques i de matemàtiques. Els estudiants catalans fins i tot es trobaven per sota de la mitjana espanyola, europea i de l'OCDE.

Per mirar de posar-hi fre, l'executiu i els Comuns acorden destinar 37 milions d'euros per desplegar els programes i actuacions de millora en llengua catalana, llengua anglesa i matemàtiques. A més, el pacte assegura que es col·laborarà amb el món local i els diferents agents educatius perquè es despleguin "de manera progressiva" dues hores de reforç setmanal d'aquestes matèries.

Per altra banda, l'acord pel tercer suplement de crèdit també inclou la "recuperació progressiva" dels menjadors escolars a tots els centres de màxima i alta complexitat per "lluitar contra la desigualtat i fer front a la pobresa infantil". Es destinaran cinc milions d'euros durant la primera meitat del pròxim curs i un total de 15 milions d'euros el 2026.

Aquest cap de setmana també va transcendir que els Comuns han aconseguit el compromís del Govern de retirar els concerts a les escoles que "vulnerin drets fonamentals o difonguin discursos d'odi, contraris als valors democràtics i constitucionals". Segons ha avançat Ser Catalunya, el pacte s'entén per l'arribada de grups ultraconservadors a la direcció d'alguns centres amb reivindicacions del franquisme i l'homofòbia.

Noves línies ferroviàries

El tercer suplement de crèdit, de 469 milions d'euros, ha de rebre el vistiplau dimecres que ve al Parlament. Les dues parts també han acordat iniciar l’estudi de diverses línies ferroviàries, com l’Orbital Ferroviària, que ha d’unir ciutats de la segona corona metropolitana, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, o l’Eix Transversal Ferroviari, per unir Lleida i Girona. També s'ha pactat continuar les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, i aprovar definitivament l’estudi informatiu de la segona fase.

El pacte també inclou licitar la redacció del projecte executiu del Tren Tram del Bages entre Manresa i Santpedor, i plantejar en el marc del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya el desenvolupament de tot el sistema comarcal del tren-tramvia fins a Sallent i Súria, encarregar l’estudi informatiu per al sistema urbà de Girona, i estudiar la connexió entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria, a Andorra.

Noves places de residències

L'executiu i els Comuns també han arribat a un acord que inclou el compromís del Departament de Drets Socials per construir 3.500 noves places per a atenció a persones grans o amb discapacitat. S’hi destinaran 2.000 milions, que seran finançats a compte del pressupost prorrogat de la Generalitat i amb fons de l’Institut Català de Finances. Entre altres projectes, l’acord inclou construir la primera residència pública a Sabadell, que hauria d’entrar en funcionament el 2026.

Aquests dos acords se sumen als que ja es van fer públics aquest dissL'executiuabte entre el Govern i Comuns en el marc de les negociacions per al tercer suplement de crèdit. Les dues parts han tancat un acord en matèria d’habitatge, que, entre altres mesures, inclou la unificació de criteris de les diferents meses d’emergència de Catalunya abans del setembre, així com la posada en marxa d’un “pla de xoc per acabar amb la llista actual de 2.500 famílies”, a través de la compra per tanteig i retracte i la construcció d’allotjament tipus A.

Els pactes del Govern amb ERC

El Govern ja tenia garantit el suport d'ERC al tercer suplement de crèdit i, per tant, amb el pacte amb els Comuns aconsegueix la majoria necessària al Parlament. Els republicans van pactar avenços en qüestions com el finançament singular de Catalunya i el traspàs de Rodalies. En concret, l'acord inclou la creació de 200 noves places a l'Agència Tributària de Catalunya. Pel que fa a Rodalies, el pacte contempla a la constitució de l'empresa mercantil Rodalies de Catalunya, SA abans del 30 juny.

El pacte entre l'executiu de Salvador Illa i els republicans inclou 200 milions d'euros per al període 2026-2028 per a impulsar la rehabilitació d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars, així com per a augmentar el parc de lloguer assequible. L'acord també inclou la creació de noves places d'educació en l'etapa de 0 a 3 anys amb l'objectiu d'avançar cap a la universalització del servei.