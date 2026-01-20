El Govern ultima els expedients per sancionar els especuladors

Sense Salvador Illa, que continua hospitalitzat, el Govern s'ha reunit aquest dimarts com és habitual, sota la "presidència" del conseller Albert Dalmau. L'executiu té entre cella i cella aprovar els pressupostos, però a hores d'ara no pot ni tan sols obrir negociacions amb els socis de la investidura, i busca garanties per poder asseure a la taula ERC i els Comuns. Amb els de Jéssica Albiach sembla més senzill de resoldre l'equació, perquè els expedients sancionadors per l'incompliment de la llei d'habitatge estan en la fase final i s'haurien de tancar de cara al febrer, moment en què es determinarà si se sanciona o no. Però l'escull principal continua sent l'IRPF, que no depèn directament de la Generalitat sinó que passa pel PSOE i el Congrés. En aquest sentit, la portaveu, Sílvia Paneque, no ha concretat què pot oferir el Govern als republicans per començar a parlar dels comptes.
Les negociacions "formals" no han començat, però sí que hi ha contactes constants per fer seguiment dels acords d'investidura o dels suplements de crèdit, que no són oficialment sobre pressupostos però que evidentment hi estan relacionades. El Govern manté l'objectiu de tenir pressupostos el primer trimestre de 2026. "Ens hi deixarem la pell i suarem la samarreta", ha dit Paneque, conscient que els socis no acceptaran una negociació formal sense concrecions, d'una banda, en habitatge, i de l'altra en la recaptació de l'IRPF. En aquesta qüestió, les mirades s'han de traslladar al Congrés i al PSOE, que és qui ha d'oferir alguna mena de garantia a ERC perquè la Generalitat pugui recaptar els impostos, tal com es desprèn de l'acord d'investidura d'Illa i s'insinua en l'acord pel nou finançament detallat la setmana passada per María Jesús Montero.
L'habitatge sí que depèn plenament de la Generalitat, i malgrat que el règim sancionador està en vigor des de fa un any, encara no s'ha posat cap multa. S'han obert una seixantena d'expedients via Consum o via Agència Catalana d'Habitatge per incompliments. Segons ha detallat Paneque, "alguns estan a punt de tancar-se", pas previ perquè es pugui informar sobre la sanció. Des del Govern insisteixen molt que s'ha d'avançar des de la plena seguretat jurídica, per no trobar-se en la situació que es posa una sanció i finalment s'acaba tombant. D'altra banda, l'executiu rebrà en els pròxims dies els primers informes sobre la possibilitat de limitar la compra especulativa de pisos, que també interessa els grups d'esquerres al Parlament. Pel que fa a l'informe de grans tenidors, s'està pendent d'incorporar algunes esmenes, fer els informes preceptius i portar-ho a aprovació al consell executiu.
A Palau tenen clar que faran el que calgui per tenir comptes, però tant en públic com en privat s'evita donar res per fet. És cert que en aquesta arrencada d'any s'ha posat la directa -finançament, Rodalies, habitatge, aeroport del Prat...- per tenir els socis satisfets i començar una negociació amb garanties d'arribar a bon port, però abans caldrà desbloquejar carpetes que depenen només de la bona voluntat del Govern. La malaltia de Salvador Illa, en tot cas, asseguren que no té cap efecte sobre el calendari. De fet, Paneque ha admès que el president està a sobre i donant indicacions sobre el dia a dia -avui concretament sobre el temporal que afecta Girona- i ha traslladat als consellers que continuïn treballant amb normalitat tot i la seva absència. El Govern té pressa i els socis són conscients que els pressupostos són, amb tota probabilitat, l'última gran palanca negociadora de la legislatura.