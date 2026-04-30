El Parlament demana que el català sigui un requisit per treballar a la justícia

El Parlament demana al Govern que el català sigui un "requisit i no un mèrit" per treballar a l'Administració de Justícia a Catalunya amb els vots a favor de tots els grups menys Vox i PP. Ho ha fet a través de l'aprovació al ple d'un punt d'una moció de Junts que també insta l'executiu a sol·licitar la convocatòria de més places d'oposicions a Catalunya per a fiscals i lletrats per tal que s'equiparin a la ràtio europea per cada mil habitants, i "completar així les 180 places de judicatura que s'han compromès a Catalunya fins al 2027". El text també reclama la transferència de la recaptació íntegra de totes les taxes judicials que es recapten a Catalunya. Només Vox hi ha votat en contra.\r\n