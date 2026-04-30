El Parlament investigarà un comentari racista d'un diputat de Vox a Najat Driouech d'ERC

La mesa del Parlament traslladarà a la Comissió de l’Estatut del Diputat la intervenció del diputat de Vox Alberto Tarradas durant el debat d’una moció sobre la lluita contra els discursos d’odi i la discriminació. En la defensa de Tarradas del càntic "musulmà el que no voti", que es va sentir al partit de futbol Espanya-Egipte, el diputat de Vox ha fet referència directa a la diputada d'ERC Najat Driouech, i ha afirmat que si decidia no saltar no la deportaran "almenys de moment". El president del Parlament, Josep Rull, ha qualificat d’“absolutament ofensives” les generalitzacions de Vox sobre la immigració i ha dit que la Mesa portarà Tarradas a la comissió de l'Estatut del Diputat.
L’incident s’ha produït quan Tarradas defensava el càntic “musulmà el que no voti”, que ha desvinculat dels discursos d’odi. El diputat de Vox ha assegurat que la frase neix de “l’espontaneïtat i alegria” del poble i ha carregat contra l’esquerra i el “separatisme” per, segons ell, criminalitzar-la. En aquest context ha fet la referència a Najat Driouech, que ha provocat la intervenció immediata de la presidència.
El vicepresident David Pérez ha interromput Tarradas per recordar-li l’article 7 del reglament del Parlament, que obliga els diputats a mantenir una conducta respectuosa amb la resta de membres de la cambra i a fer servir un “llenguatge adequat” d’acord amb el principi d’igualtat i no-discriminació. “La seva intervenció ha estat al límit”, li ha dit Pérez. Malgrat l’avís, Tarradas ha continuat la intervenció amb un discurs contra la immigració i ha afirmat que el poble espanyol està “sitiat” per la “pressió migratòria”.
També ha vinculat immigració i delinqüència i ha defensat que “és normal” que decaigui la simpatia cap a determinats col·lectius. El diputat de Vox ha acabat proclamant: “Espanya cristiana i mai musulmana”. En aquest punt, Josep Rull ha intervingut per reprovar les paraules del diputat. “Aquestes generalitzacions són absolutament ofensives”, ha dit el president del Parlament, que ha afegit: “Que mai ningú de vostès hagi d’emigrar d’aquest país, que mai els tractin de manera tan ignominiosa com vostès tracten els que han vingut aquí”.
Després de la intervenció de Vox, la diputada d’ERC Ana Balsera ha demanat la paraula per denunciar que Tarradas havia fet “un atac directe” a la diputada Driouech i ha subratllat que “no és el primer cop”. Balsera ha expressat “tot el suport” a la seva companya i el “rebuig” a Vox. Rull ha tancat l’incident explicant que entenia que ERC faria arribar formalment el plantejament a la Mesa, i afirmant que aquesta ho traslladaria a la Comissió de l’Estatut del Diputat. “Tots els diputats d’aquest Parlament són representants legítims del poble de Catalunya. Ningú pot ser assenyalat per la seva singularitat”, ha conclòs.