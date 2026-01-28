El Parlament valida la pròrroga pressupostària gràcies a PSC, ERC i Comuns

El Parlament ha validat aquest dimecres el decret llei 23/2025 de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. El text del Govern, que ha defensat la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha rebut el suport de PSC, ERC i Comuns. En canvi, Junts i la CUP s'han abstingut, i la resta ho ha fet en contra. El decret autoritza el Govern a fer operacions d'endeutament, atorgament d'avals i altres garanties que s'estimen necessàries per atendre les necessitats públiques. Durant el debat, Romero ha destacat que el decret permet entitats a mantenir avals, garanties, finançament i endeutaments. També ha remarcat les retribucions del sector públic i l'autorització de les pensions per assegurar el poder adquisitiu del col·lectiu.
Suport d'ERC i els Comuns
Per la seva banda, el diputat Albert Salvadó (ERC) ha criticat que tant al PSC com al PSOE els costi complir els acords tancats. El parlamentari republicà ha tornat a reclamar que s'aprovi al Congrés la llei perquè Catalunya recapti tots els impostos, condició que situa ERC per negociar els comptes catalans.
Al seu torn, el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, ha dit que Catalunya necessita uns pressupostos, però també un Govern al qual "no se li acumulin els deures". El diputat ha advertit que els Comuns no negociaran els comptes fins que l'executiu no compleixi els acords del 2025, i l'ha instat a executar els suplements de crèdit.
Junts i els pressupostos
El diputat de Junts Joan Canadell ha criticat el decret, però sobretot el fet que el Govern encara no hagi presentat uns pressupostos. Canadell ha afirmat que l'executiu de Salvador Illa fa "rumb cap a l'espanyolització" de Catalunya. I ha instat el Govern a portar els pressupostos al Parlament, dialogar i negociar-los: "Qui diu que no?".
En aquest sentit, Canadell ha avisat Romero que, si vol els vots de Junts -"el Tripartit fa aigües", ha apuntat-, haurà de baixar la fiscalitat, i presentar uns pressupostos amb un "model centrat" i "gens populista". mLa diputada de la CUP Laure Vega ha argumentat el seu rebuig al decret afirmant que tot allò que s'estanca i es prorroga "s'acaba podrint" i beneficia l'extrema dreta.
Funcionaris i pensions
El decret, de quatre articles, també estableix l'increment retributiu del personal funcionari per als anys 2025 i 2026 i l'actualització de les pensions reconegudes per llei, i fixa l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, amb efectes de l'1 de gener, que per a aquest any serà de 9.622,18 euros anuals. Cap grup parlamentari ha demanat la tramitació com a projecte de llei.