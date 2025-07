El PP defensa un canvi de la llei electoral per evitar la «dictadura» de les minories

El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha obert la porta aquest dimarts a canviar la llei electoral si Alberto Núñez Feijóo arriba a la Moncloa per evitar la "dictadura" que les minories "imposen" a les majories. Això sí, ha assenyalat que qualsevol canvi s'ha de fer buscant el consens amb l'altre gran partit espanyol, el PSOE. "Nosaltres creiem que per modificar la llei electoral hi ha d'haver acord i consens entre els grans partits, són les regles del joc", ha indicat.

Per això, per canviar aquestes regles, "els dos grans partits que representen la majoria han d'estar d'acord". De tota manera, Tellado ha assegurat que amb el PSOE de Pedro Sánchez és impossible pactar res.

Segons el PP, la llei electoral ha de garantir un sistema polític "just i raonable". "Actualment, veiem la dictadura de determinades minories i que determinats partits amb tres escons acaben condicionant la governabilitat d'Espanya", ha afirmat. El dirigent conservador no ha entrat en detalls sobre com s'hauria de reformar la llei electoral i si caldria augmentar la barrera d'entrada -ara situada al 3% per circumscripció-.

Si aquest llindar augmentés, faria més difícil l'accés de partits petits o regionals -com ERC, Junts, EH Bildu, PNB- al Congrés i enfortiria la posició dels grans partits, com PP i PSOE. Tellado no hi ha volgut entrar i ha dit que una eventual reforma "necessita la reflexió de tots els actors".

De tota manera, malgrat defensar el consens, també ha insistit que els independentistes tenen massa poder a les Corts. "Mai havien tingut tant poder", ha dit Tellado, que considera que ERC i Junts han trobat en Sánchez una "ganga". "Els ciutadans no els han donat aquest poder, els l'ha donat Sánchez, perquè els ha convertit en amos de la governabilitat", ha insistit.