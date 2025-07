Aznar surt al rescat d'una esquerra amb alguna cosa més que problemes

Pedro Sánchez té un avantatge: en els pitjors moments, sempre pot recórrer al "mal menor". Després d'un cap de setmana que ha evidenciat els dos moments que viuen els grans partits de l'Estat, amb un PP eufòric que ja es veu a la Moncloa i un PSOE que mira de superar els escàndols de corrupció que l'envolten, les paraules de José María Aznar són les que encara ressonen més. De fet, les amenaces de l'expresident han servit a l'esquerra per refugiar-se temporalment a l'espera de veure quines receptes proposa Sánchez en la compareixença al Congrés d'aquest dimecres. Mentre els socis reclamen ambició al president espanyol, també aprofiten les andanades d'Aznar per alertar del radicalisme que pot arribar a la Moncloa si cauen els socialistes.

Alberto Núñez Feijóo va intentar exhibir un to centrista al congrés nacional, per oferir a l'electorat un PP amb imatge de moderació, capaç de pactar amb els nacionalismes català i basc "dins de la Constitució", sense incloure Vox en un eventual govern però renunciant també a fer "cordons sanitaris" a l'extrema dreta. Aquest equilibri complex, però, salta pels aires amb les amenaces de l'expresident espanyol. "Si negocies pressupostos en una presó, t'associes amb presidiaris i pactes una amnistia amb delinqüents, no t'estranyi acabar a la presó perquè aquest és el teu ambient", va etzibar. Missatge dirigit a Sánchez i amb reminiscències al "qui pugui fer que faci", per intentar frenar l'acord d'investidura amb independentistes catalans i bascos l'any 2023.

Les esquerres, que passen per un moment de fragilitat. Ha obert foc el president de la Generalitat, Salvador Illa. "És vergonyós amenaçar amb la presó aquells que pensen diferent de tu", ha afirmat el líder del PSC, principal puntal territorial i polític del govern espanyol. L'ha seguit el seu partit, que ha carregat contra "el ressentiment i l'odi" que destil·len les amenaces d'Aznar. "Són plantejaments reaccionaris que no estan basats en la democràcia", ha dit Lluïsa Moret. La flamant portaveu del PSOE, Montse Mínguez, que s'estrenava aquest dilluns en el càrrec, ha recordat que l'expresident va liderar un govern "amb set exministres condemnats o imputats" i "va intentar enganyar la societat amb els atemptats de l'11-M".

Mentrestant, els socis combinen les advertències sobre un possible govern de PP i Vox amb la pressió a Sánchez perquè adopti més mesures contra la corrupció. ERC ha lamentat la "polarització i tensió" que alimenta Aznar per aconseguir rèdits electorals, cosa que xoca amb l'estratègia de Feijóo d'exhibir moderació. Els republicans donen per fet que els populars pactaran amb la ultradreta si en tenen l'oportunitat quan hi hagi eleccions. "Només podran governar de la mà de Vox", ha constatat el portaveu del partit, Isaac Albert. També els Comuns han carregat contra "les consignes autoritàries" d'Aznar. "El PP abraça l'autoritarisme i el bolsonarisme", ha indicat la dirigent del partit, Aina Vidal.

El PP intenta acostar-se a Junts

Mentre l'esquerra menysprea el gir centrista de Feijóo, el PP maniobra per acostar-se a Junts. Ni en el pitjor moment de Sánchez els populars són capaços d'aconseguir els vots. Ho constatava la setmana passada Miguel Tellado, home fort de Feijóo a Génova i al Congrés, després d'explorar contactes amb els socis de Sánchez. Davant d'un Sánchez que vol aguantar a la Moncloa, els populars són conscients que per precipitar el final de la legislatura necessiten pactes més enllà de Vox, un obstacle difícil de superar perquè el concurs dels ultres fa pràcticament impossible una entesa amb el PNB o els nacionalistes catalans.

Feijóo va aconseguir sortir del congrés del PP amb les mans lliures per pactar amb Junts, sempre que sigui en el "marc constitucional", recurs habitual quan es vol aplanar el terreny de cara a possibles enteses. Aquest dilluns, l'alcalde de Badalona i president del congrés del partit, Xavier García Albiol, mirava d'apropar posicions amb els de Carles Puigdemont. Amb la mirada posada també al seu electorat badaloní, Albiol ha rebaixat les paraules d'Aznar i ha demanat als juntaires que donin suport a una moció de censura. De fet, ha assegurat que hi podria haver pactes puntuals amb els independentistes.

Dimecres, prova de foc al Congrés

Sigui com sigui, el refugi d'Aznar té un recorregut limitat i els problemes del PSOE i els socis no es resolen només amb crítiques a l'expresident espanyol. En aquest sentit, Sánchez es juga bona part del recorregut de la legislatura aquest dimecres al Congrés, on compareixerà per anunciar mesures contra la corrupció. Després del terratrèmol de Santos Cerdán i a l'espera de veure si apareixen noves informacions que facin escalar el cas, Sánchez ha intentat reordenar el partit, amb Rebeca Torró com a nova secretària d'Organització. Ara és el torn de recosir confiances amb els socis, que constaten majoritàriament el risc de precipitar el final de la legislatura, però alhora exigeixen més ambició al president espanyol.