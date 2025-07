El vicesecretari de comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha demanat a PSC i PSOE avançar en l'àmbit de la recaptació d'impostos i l'IRPF aquesta "setmana decisiva" abans de la reunió bilateral sobre finançament. En una roda de premsa aquest dilluns, Albert ha assenyalat que la recaptació per part de l'Agència Tributària Catalana és un "element clau" i ha confiat que Generalitat i Estat avancin en aquesta qüestió.

"Venim de moltes setmanes i dies de feina, encarem la setmana decisiva i tenim molt clara la feina feta. La voluntat és que s'avanci en el model de finançament", ha reblat el portaveu republicà, que ha demanat que la reunió no sigui una "monolateral" després del nomenament de la diputada del PSC Montse Mínguez com a nova portaveu del PSOE. En aquest sentit, ERC creu que amb Mínguez com a portaveu el president Salvador Illa no podrà "defensar com toca els interessos del país i dels catalans". "Que el PSC sigui el portaveu del PSOE és un problema per a Catalunya", ha afegit.

El pròxim dilluns 14 de juliol, Generalitat i Estat es trobaran a Barcelona en una bilateral que ha de definir el model de finançament singular per a Catalunya. Ambdós governs volen sortir de la trobada amb les "línies mestres" del finançament singular ja tancades. Això inclou l'ordinalitat (quants recursos es queda Catalunya després de ser "solidària") i també concrecions pel que fa al model de tributació de l'IRPF, que s'haurà de començar a recaptar des de la Generalitat l'any 2026. La comissió bilateral servirà perquè l'acord entre partits -entre el PSC i Esquerra i amb la ratificació del PSOE- passi a ser assumit pels dos governs.

El pacte que sortirà de la reunió, però, no concretarà encara els números. Això es deixa per a més endavant. Una de les xifres més importants en relació amb la reforma del model és la quantitat de recursos extra que ha de posar l'Estat per aconseguir que després de tancar un acord amb Catalunya, i adoptin o no el model pactat, tots els territoris hi guanyin (o no hi perdin) amb el canvi. Segons ha pogut saber Nació de diverses fonts coneixedores de la negociació, aquesta xifra s'hauria de moure al voltant dels 20.000 milions d'euros anuals.

Respecte a la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, el pròxim dimecres, ERC espera que doni explicacions sobre com afronta els casos de corrupció al si del PSOE i que "posi sobre la taula les mesures que prendrà" per a evitar-los. "La corrupció és una línia vermella clara", ha apuntat Albert.

Amenaces d'Aznar

D'altra banda, des d'ERC han valorat que la "imatge de moderació que ha volgut transmetre" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant el congrés del partit aquest cap de setmana "acabarà ràpidament l'endemà de les eleccions quan pacti amb Vox". En aquesta mateixa línia, preguntat per les paraules de José María Aznar, qui va insinuar que Pedro Sánchez acabarà a la presó, el portaveu republicà ha criticat la voluntat de l'expresident espanyol de "polaritzar i tensionar al màxim per tenir rèdits electorals".

"Per fer política necessites companys de viatges, amics per poder guanyar una investidura i aprovar lleis al Congrés", ha dit Albert, que ha conclòs que, per aquest motiu, el PP "només podrà governar de la mà de Vox". No obstant això, des d'ERC han lamentat que "depenent qui rep les amenaces semblen més greus" i ha afegit que "això és el que ha viscut l'independentisme" els darrers anys.