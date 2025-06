Estat i Generalitat es conjuren per sortir de la bilateral amb les «línies mestres» del finançament singular tancades

No hi haurà reunió bilateral pel finançament singular amb el 30 de juny com a data límit tal com preveien els acords d'investidura, però Estat i Generalitat, amb l'aval d'ERC, s'han fixat un nou horitzó, el 14 de juliol. Segons ha pogut saber Nació de fonts coneixedores de la negociació, els governs català i espanyol volen sortir de la trobada, que es farà a Barcelona, amb les "línies mestres" del finançament singular ja tancades. Això inclou l'ordinalitat (quants recursos es queda Catalunya després de ser "solidària") i també concrecions pel que fa al model de tributació de l'IRPF, que s'haurà de començar a recaptar des de la Generalitat l'any 2026. La comissió bilateral servirà perquè l'acord entre partits (entre el PSC i Esquerra i amb la ratificació del PSOE) passi a ser assumit pels dos governs.

Els terminis, però, són ajustats, i la carpeta, complexa. La situació a Espanya, amb el govern espanyol en crisi pels escàndols de corrupció que envolten el PSOE, tampoc ha ajudat a encarrilar la negociació. Per això ha estat important, segons admeten fonts governamentals, anunciar un nou horitzó concret, aquest mateix juliol, per guanyar temps però alhora evitar eternitzar les converses i enrarir l'ambient alimentant l'escepticisme.

Contactes intensos entre consellers, Montero i ERC

Fa mesos que els arquitectes del finançament treballen amb hermetisme la proposta, que ha d'aterrar l'acord polític signat entre l'agost passat per investir Salvador Illa. Els contactes entre la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i els consellers d'Economia, Alicia Romero, i de la Presidència, Albert Dalmau, s'han intensificat i fins fa uns dies el Govern encara esperava haver pogut celebrar la bilateral aquest dilluns 30. Amb uns i altres hi negocia també per part d'ERC el director general del partit i exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, home de confiança d'Oriol Junqueras i clau en el diàleg amb el PSOE en la nova etapa. L'executiu d'Illa fa una valoració molt més positiva que no pas els republicans del paper de Montero en les darreres setmanes.

Minuts abans de l'anunci, el mateix Junqueras concedia aquest dissabte més marge als dos governs per tancar la proposta, gest que escenifica que les relacions entre socialistes i republicans, que per ara sostenen l'executiu d'Illa i el de Sánchez, són bones i que s'han construït confiances. Des d'ERC ja admetien fa uns dies que no hi hauria reunió bilateral al juny, però destacaven la feina feta fins ara i es fixaven el juliol com a moment determinant. Més enllà de dates, a Calàbria remarquen que l'important és "el contingut" que tindrà la bilateral, perquè no sigui només una fotografia.

L'ordinalitat, sempre pendent

Aquests quinze dies de marge que s'obren ara són "clau" per fer avenços, segons fonts coneixedores de les negociacions. En aquest sentit, la reunió entre Estat i Generalitat ha de permetre pactar l'esquema del nou model, amb un paper important del principi d'ordinalitat, fixat en l'acord d'investidura i que mai s'ha complert amb l'actual sistema. Catalunya ha estat la tercera en recursos per càpita aportats i la desena en rebuts. També concrecions en la tributació de l'IRPF, el primer gran impost que començarà a recaptar la Generalitat. Aquesta és, de fet, l'altra gran fita del finançament singular: a partir de 2026, l'haurà de recaptar la Generalitat.

Per això ja fa mesos que el Govern treballa per muscular l'Agència Tributària de Catalunya amb noves places. En l'últim acord de suplement de crèdit, el Govern i ERC van pactar 200 noves places per a la hisenda catalana, i la concreció del pla per assumir la recaptació de tots els impostos. La incògnita és quants diners destinarà l'Estat al model, que hauria d'implicar també una revisió del de la resta de territoris, que ja han mostrat més que prevencions.

Primer, finançament; després, pressupostos

A Palau són plenament conscients que sense avenços en el finançament -la gran carpeta de la legislatura- serà difícil, per no dir impossible, asseure ERC a negociar els pressupostos catalans i espanyols a la tardor. Els de Junqueras ja han fet arribar a Illa que no s'invertirà l'ordre ni hi haurà negociacions en paral·lel, tal com va avançar Nació, i el Govern assumeix que serà així. També per això és rellevant la reunió del 14 de juliol, per pactar-hi un acord substancial que no deixi dubtes sobre la reforma del model, i poder començar a negociar els pressupostos de 2026 un cop comenci el curs després de les vacances.

En tot plegat hi impacta la situació de crisi a l'Estat, on ERC ha apujat el to contra Pedro Sánchez pels escàndols que assetgen el PSOE. Santos Cerdán declara aquest mateix dilluns davant del Tribunal Suprem, i a Ferraz n'estaran ben pendents per saber cap a on enfoca l'estratègia el fins fa poques setmanes número 3 del partit. No la podran seguir en directe, tal com va demanar la defensa de Cerdán, ara en mans de Benet Salellas, perquè el jutge ho ha descartat. Hi ha alguna cosa més que indicis de que Cerdán voldrà fer una defensa política i que no admetrà la veracitat de les gravacions de l'UCO.

El focus no és en les "concessions"

L'escenari de crisi es pot interpretar com una oportunitat per avançar en negociacions incòmodes, com la del finançament, perquè desvia el focus. Però també des d'un altre punt de vista: la Moncloa i els socialistes poden estar amb altres temes, i no prioritzar les demandes de Catalunya, ara puntal de Sánchez amb Illa a la Generalitat. En tot cas, al PSOE sí que li interessa reenganxar ERC a la majoria de la investidura, i això s'aconsegueix amb avenços en acords com el de Rodalies -la setmana passada se'n va anunciar l'empresa mixta- però sobretot amb concrecions en el finançament singular.