Junqueras dona marge al PSOE pel finançament: «És més important el contingut»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha concedit aquest dissabte al PSOE "unes setmanes més" per aconseguir un acord sobre el finançament singular de Catalunya, ja que aquest dilluns era la data límit per celebrar una comissió bilateral Govern central-Generalitat.

"Si el PSOE, fruit dels seus problemes interns, necessita uns dies més, necessita unes setmanes més, que els agafi", ha dit en una intervenció al Consell Nacional d'ERC que se celebra a Bellpuig d'Urgell (Lleida). El líder republicà ha afirmat textualment que en els pròxims dies i hores se sabran i passaran coses: "Hi haurà reunions, negociacions i bilaterals", i ha subratllat que per a ERC és més important "el contingut de l'acord que la data en què s'aconsegueixi".

Tot i això, Oriol Junqueras és exigent i ja ha traslladat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que sense el nou model singular no tindrà pressupostos per al 2026. Un posicionament que és extensiu, també, als comptes de Pedro Sánchez a Madrid. A qui Junqueras veu, que arran de les "carències i els problemes interns", se li dificulta prendre decisions valentes.

Per altra banda, el govern de Pedro Sánchez necessitarà que no només ERC doni suport a la nova norma, sinó també la resta de socis de la investidura. Però Compromís, el BNG o Més Mallorca reclamen que el nou model de finançament també beneficiï les seves respectives autonomies: el País Valencià, Galícia o les Illes Balears. Per aquesta raó, Junqueras augura que no serà fàcil aconseguir els vots necessaris al Congrés dels Diputats per tirar endavant el futurible acord.

A més, el líder republicà ha dit que a part de necessitar als socialistes pel pacte del finançament, també confia a rebre el suport de la societat catalana i dels agents polítics, econòmics i socials que convinguin. D'aquesta manera, Junqueras ha estès la mà a Junts: "Si cal ho farem sols, però si ens acompanyen estarem molt contents i qui ens acompanyi, també":