La reunió pel finançament singular se celebrarà el 14 de juliol

PSC i ERC van acordar, en el marc de la investidura de Salvador Illa, formalitzar la comissió bilateral entre Generalitat i Estat per tractar el model de finançament de Catalunya durant el primer semestre del 2025. És a dir, abans d'aquest dilluns, 30 de juny, però, de moment, la comissió bilateral no s'ha reunit. Tot i això, sí que s'ha confirmat des del Govern de Catalunya que la reunió se celebrarà el 14 de juliol a Barcelona.

Just abans de la confirmació de la Generalitat, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegurava en una entrevista a El Correo de Andalucía, que se celebraria a mitjans de juliol, i així ha estat.

"Hi haurà comissió bilateral, possiblement uns dies més tard de la data indicada, que sempre són orientatives. És igual que sigui el dia 30, el dia 14 o el 15, però entorn aquests dies es produirà", assegura Montero en la conversa. La ministra atribueix el retard al fet que el finançament és un assumpte "molt complex" perquè ha d'agrupar els suports d'una majoria del Congrés que estigui disposada a aprovar la llei.

El govern de Pedro Sánchez necessitarà que no només ERC doni suport a la nova norma, sinó també la resta de socis de la investidura. Però Compromís, el BNG o Més Mallorca reclamen que el nou model de finançament també beneficiï les seves respectives autonomies: el País Valencià, Galícia o les Illes Balears.

En aquest sentit, Montero defensa que no es pot pactar un finançament per a Catalunya al marge de la resta de comunitats, però això topa amb la bilateralitat exigida des d'ERC. "Els pròxims models de finançament hauran d'incorporar un reconeixement a les singularitats. Però per a tots, no només per a Catalunya", sentencia la responsable d'Hisenda.

Sigui com sigui, de moment el finançament singular arriba a la primera meta volant amb deures pendents per la complexitat pròpia de la carpeta, unes negociacions que no van a bon ritme, i per la situació complicada que es viu a Madrid, que a Palau admeten que no ajuda a encarrilar negociacions com aquesta.

L'exigència d'ERC

Per la seva part, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ja ha traslladat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que sense el nou model singular no tindrà pressupostos per al 2026. Un posicionament que és extensiu, també, als comptes de Pedro Sánchez a Madrid.

La negativa dels republicans a tramitar els primers comptes d'Illa va motivar que el president ni tan sols els presentés públicament, i tot el focus es va desplaçar als de l'any vinent, amb el finançament com a epicentre de la negociació. Pel que fa a Madrid, la realitat és diferent: la debilitat de Sánchez, que ha de posar d'acord socis tan diferents com Junts i Podem -que ha trencat explícitament amb el bloc de la investidura-, dificulta que de cara al 2026 el PSOE pugui disposar de nous pressupostos.