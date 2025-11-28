El PP intenta penjar una bandera espanyola gegant a València i li surt el tret per la culata

El PP se n'ha sortit per mantenir la presidència del País Valencià després de la infàmia de Carlos Mazón, però els populars no sempre guanyen. I un bon exemple s'ha vist a la capital, on els ha sortit el tret per la culata amb l'intent de penjar una bandera espanyola de grans dimensions. L'Ajuntament havia acceptat diverses propostes dels pressupostos participatius i la més cridanera era la de situar una rojigualda d'"almenys" 20 metres quadrats a la plaça Espanya de València. Ho va plantejar un veí del barri d'Extramurs, ho va avalar el govern municipal del PP però no ha passat el filtre dels ciutadans.
De fet, el rebuig a la proposta no només ha estat majoritari, sinó que ha estat immens. Segons explica el mitjà Levante-EMV, la instal·lació de la bandera espanyola gegant a la plaça d'Espanya de València ha rebut 797 vots en contra i només 172 a favor. El promotor plantejava situar la rojigualda enmig de la plaça, damunt d'un gran pal d'entre 20 i 30 metres d'altura i amb il·luminació led nocturna. La iniciativa tenia un cost de 180.000 euros i tenia un valor "simbòlic, representatiu i d'identitat". "Busca enfortir els llaços de la unitat, el respecte i la pertinença a una comunitat plural dins d'un marc constitucional", defensava l'impulsor.
Doncs bé, el promotor no només ha quedat molt lluny d'aconseguir penjar la bandera espanyola, sinó que la proposta ha estat la tercera iniciativa amb menys suports i, amb molta diferència, la que ha rebut més vots negatius en la primera edició dels pressupostos participatius a la capital valenciana. Val la pena posar-hi xifres: la bandera espanyola ha tingut 797 vots en contra, mentre que les propostes més rebutjades que la segueixen només han rebut 135 i 72 "nos" respectivament.
Cal recordar que l'Ajuntament de María José Català, que governa el PP amb Vox, també s'ha apuntat a la guerra anticatalanista que va obrir l'expresident valencià. En aquest sentit, la dreta i l'extrema dreta van iniciar el procediment per canviar el nom oficial de la ciutat a "Valencia/Valéncia". És a dir, l'objectiu era eliminar la forma catalana traient-li l'accent i incorporar-hi la fórmula castellana. Aquest canvi de nom va contra el criteri de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que fixa "València" com a única forma correcta. Diversos partits i entitats han recorregut el canvi i l’han qualificat d’il·legal, i ara el procés està pendent de la resolució de les al·legacions i del decret final de la Generalitat, de manera que el canvi encara no és definitiu.