El PP endureix el to contra la immigració

Canvi de to del PP pel que fa a la immigració. Els fets de Torre Pacheco han posat en evidència que el racisme de Vox no té límit, però també ha significat un enduriment del discurs que fins ara havien mantingut els populars. Dos fets ho demostren: Alberto Núñez Feijóo ha obert la porta a les deportacions i els governs autonòmics del PP planten aquest dijous el govern espanyol a la reunió sobre el repartiment de menors migrants.

La reacció de Feijóo a la violència ultra a Torre Pacheco va ser tardana. Les autodenominades com a "caceres a l'immigrant" van començar divendres passat i no va ser fins aquest dimarts quan el president del PP va pronunciar-se públicament a través d'un vídeo a les xarxes socials. "Als immigrants residents a Espanya els exigim respecte i integració; la majoria ja ho fa, però qui no ho fa ha de saber que no és benvingut", deia, mentre que recordava que mentre es parla dels "immigrants il·legals" de Torre Pacheco continuen arribant més "immigrants il·legals" a l'Estat. Poca menció als aldarulls agitats per Vox.

El mensaje de convivencia de la España que viene. pic.twitter.com/iMuvoCoEIb — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 15, 2025

En un acte aquest dijous, Feijóo continuava en la mateixa línia. El líder del PP ha parlat de "descontrol migratori" i ha demanat la "deportació immediata" de les persones immigrants que cometin algun delicte. En paral·lel, el president popular ha assegurat que la immigració irregular "no pot produir drets": "Si el que és il·legal o irregular produeix garanties o drets, li deixarem de dir il·legal", ha sentenciat. Cal recordar que l'actual llei estatal preveu l'expulsió per infraccions administratives greus o molt greus o quan existeixi una pena superior a un any de presó.

Feijóo sí que s'ha volgut distanciar de l'espectacle que Vox ha incentivat a Torre Pacheco, condemnant la violència ultra gairebé una setmana després del seu inici. En tot cas, ha tornat a fer un dels girs ja habituals en la relació amb la formació de Santiago Abascal. "Sabem que per al canvi de govern serà necessari fer acords amb Vox", ha assegurat el líder popular.

El repartiment de menors migrants, un pas més del PP

La nova estratègia del PP sobre la immigració es fa evident aquest dimecres a la reunió sobre el repartiment de menors migrants. Els governs autonòmics dels populars planten el govern espanyol en la trobada que ha de pactar la reubicació d'uns 3.000 menors migrants no acompanyats, ja que consideren que l'executiu estatal vol imposar un repartiment "forçós i il·legal". La seva absència ha portat finalment a la decisió de suspendre la reunió.

El pla del govern espanyol era el de repartir la majoria d'aquests joves a Andalusia, la Comunitat de Madrid i el País Valencià, precisament totes tres governades pel PP. Els populars consideren que els socialistes tracten els migrants com a "objectes d'intercanvi polític" a canvi de garantir la continuïtat de Pedro Sánchez a la Moncloa, referint-se al fet que Catalunya i el País Basc queden fora del nou repartiment.

L'argument del govern espanyol és que, tal com reflecteixen les dades, aquests dos territoris ja han estat prou generosos i han fet esforços suficients amb anteriors acollides. En tot cas, Catalunya acollirà 31 menors de manera voluntària.

Un repartiment que ja és al Constitucional

De fet, les queixes del PP van arribar al Tribunal Constitucional. L'alt tribunal va admetre a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat dels governs del País Valencià, les Illes Balears, Castellà-Lleó, Castella-La Manxa, Andalusia i Galícia contra el decret de repartiment obligatori de menors no acompanyats que es troben a les Illes Canàries.

Els recursos denuncien que el decret vulnera les seves competències i infringeix el principi d'autonomia financera de les comunitats autònomes. El 29 d'abril el TC ja va admetre a tràmit els recursos de Madrid, Aragó, Cantàbria i Extremadura en la mateixa línia.