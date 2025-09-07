Tellado, número dos del PP: «Ens entenem amb Junts, que és un partit de centredreta»

El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE, en una entrevista que publica El Periódico aquest diumenge. "Sánchez no és víctima de la corrupció que l'envolta. És probablement el cervell i l'autor intel·lectual de la trama", ha declarat. Tellado també ha afirmat que "no és raonable" que l'executiu espanyol continuï si no pot aprovar els pressupostos de l'Estat per al 2026.
"Amb Junts hem arribat a molts acords durant aquesta legislatura"
A l'espera de veure si el PP guanya pes dins el triangle d'interessos entre PP, Junts i PSOE, on els postconvergents tenen cartes moltes poderoses sobre la continuïtat de Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol, com a mínim, els populars s'acosten als de Puigdemont.
"S'ha arribat a acords en termes de política econòmica, política fiscal, millora de la competitivitat del país i això s'ha vist traduït en diverses votacions en el Congrés", explica Tellado sobre un partit que van catalogar de colpista i ara de "partit nacionalista, però de centredreta amb qui en matèria econòmica ens hem trobat".
El número dos del PP ha assenyalat que el PNB no és com Junts: "Va de centredreta, però actua com un partit d'esquerra radical". Tellado diu que al Congrés no se'l distingeix de Bildu, "són exactament el mateix, voten el mateix es comporten de la mateixa manera" que l'esquerra abertzale.
Mazón i Montoro
Per altra banda, el número dos del PP ha defensat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de cara a les eleccions autonòmiques del 2027, i n'ha lloat la "valentia" d'enfrontar-se a la situació de "reconstrucció" per la dana. Preguntat pel cas de corrupció que implicaria Cristóbal Montoro, del PP, Tellado ha recordat que l'exministre no va ser nomenat en cap cas pel president dels populars actual, Alberto Núñez Feijóo. I que Montoro pertany a l'etapa de governs anteriors.
Assenyalaments constants entre PSOE i PP
Tot això succeeix després que ahir, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, denúncies a través d'una publicació del seu perfil d'X les paraules de Miguel Tellado en què feia referència a les fosses comunes per referir-se al curs polític del govern espanyol.
"Aquest pot ser l'últim curs polític del govern agonitzant i aquí podem començar a cavar la fossa on reposaran les restes d'un govern que mai degué haver existit al nostre país", diu Tellado a la seva intervenció pública a Navarra.
El partit socialista ha exigit a Feijóo que "desautoritzi immediatament a Miguel Tellado" i han exigit unes disculpes per utilitzar unes paraules amb "connotacions tan dures i inhumanes" pel que signifiquen per a la història de l'Estat espanyol les vides perdudes i soterrades en les fosses comunes durant la guerra civil i el franquisme.
A més, denuncien que aquestes expressions són "violència política" i no tenen cabuda en un sistema democràtic com el del govern espanyol. En la mateixa línia, Sánchez ha descrit aquesta intervenció de Tellado com "una prova més que el PP s'ha rendit a l'odi de la ultradreta".