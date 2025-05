El president del TC rebutja suspendre el debat sobre l'amnistia fins que es pronunciï Europa

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha rebutjat aquest dilluns la petició de suspendre el debat a l'alt tribunal sobre la llei d'amnistia fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre qüestions prejudicials plantejades per diversos òrgans judicials.

D'aquesta manera, rebutja la sol·licitud de tres magistrats, César Tolosa, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel, que el passat 12 de maig van sol·licitar al ple de l'òrgan un debat específic sobre el plantejament d'una qüestió prejudicial al TJUE i paralitzar la discussió de fons sobre l'amnistia fins que hi hagi pronunciament europeu.

Tots tres consideren que l'àrbitre de la Constitució no ha de resoldre el recurs presentat pel PP fins que el TJUE es posicioni sobre les consultes que altres tribunals espanyols li han fet sobre la mesura de gràcia.

Però Conde-Pumpido, després de consultar la vicepresidenta Immaculada Montalban, ponent del recurs contra la llei d'amnistia, ha conclòs que no és procedent un debat prematur sobre la presentació d'una qüestió prejudicial, separat de la deliberació principal sobre el fons del recurs d'inconstitucionalitat plantejat pel PP.

En conseqüència, també es denega la suspensió d'aquest mateix debat de fons fins que no hi hagi resolució del TJUE. L'acord argumenta que la funció de control de constitucionalitat que ha de realitzar el TC és independent de les decisions adoptades per altres òrgans jurisdiccionals en l'àmbit de la seva competència específica.

També recorda que en el curs de la deliberació del projecte de resolució del recurs es poden formular les manifestacions i proposicions que els magistrats estimin procedents. Així doncs, el TC informa que el debat sobre la citada llei es realitzarà pròximament.