El TC admet a tràmit el recurs de Turull per l'amnistia però no li aixeca la inhabilitació

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit aquest dimarts el recurs d'empara que va presentar el 16 d'octubre el secretari general de Junts, Jordi Turull, en contra de la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-li la llei d'amnistia. Tanmateix, el TC ha declinat acceptar la petició que va fer Turull d'aixecar-li la inhabilitació -fruit de la condemna del Suprem pel referèndum de l'1-O- mentre es resolia el fons de la qüestió. Segons el Constitucional, el recurs té una "especial transcendència" perquè afecta una vessant d'un "dret fonamental" sobre el qual no hi ha doctrina. Es deixa clar, també, que del recurs se'n poden generar "conseqüències polítiques generals".

"La mesura de suspensió cautelar de l'execució de la pena aconseguirà evitar que, durant el temps de resolució del recurs, es produeixi un sacrifici innecessari i il·legítim dels drets de Turull, la responsabilitat va haver de quedar extingida el mateix dia que va entrar en vigor la llei d'amnistia", defensava el recurs. El TC és on s'està dirimint l'adequació legal de la norma, que va sortir aprovada del congrés a principis de juny i encara no s'ha aplicat als principals dirigents del procés. Ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras, per exemple, s'hi han pogut acollir. El principal escull és el delicte de malversació, que també és un dels que va servir per condemnar Turull arran del referèndum de l'1-O.

"Mentre la suspensió cautelar de la pena d'inhabilitació preservarà els drets del demandant sense comportar cap risc de frustració de la pena imposada, continuar amb l'execució del càstig pot suposar un injustificable sacrifici dels drets polítics del senyor Turull. Atès que aquest sacrifici ja s'està suportant des del passat mes de juny, quan va haver de declarar-se extingida la responsabilitat del demandant en entrar en vigor la llei d'amnistia, es considera que concorre excepcional urgència", destacava el recurs.