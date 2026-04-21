El «primer els de casa» de PP i Vox arriba al Congrés

El PP ha presentat una esmena a una moció de Vox que insta a prioritzar l'accés a ajudes, subvencions i prestacions públiques a aquells que acreditin un "arrelament real, durador i verificable en el territori", inspirant-se en el principi de "prioritat nacional" pactat entre els dos partits a Extremadura. Els populars també han introduït una altra esmena inclosa en el pacte extremeny, que és "excloure de l'accés a prestacions i serveis a aquells que es trobin en situació irregular, limitant el seu accés a supòsits d'urgència vital". En una atenció als mitjans al Congrés, la portaveu del PP Ester Muñoz ha dit que l'esmena vol "reflectir l'esperit del pacte" extremeny i ha assegurat que és lògic prioritzar els ajuts a persones amb arrelament.