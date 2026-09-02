El PSC de Mataró admet l'«error» i retira el suport al dret a l'autodeterminació

Rectificació del PSC de Mataró després de donar suport al dret a l'autodeterminació. El portaveu del grup municipal, Xesco Gomar, ha anunciat en declaracions a tvmataró que el vot favorable a la moció d'ERC va ser un "error" que ja han esmenat, retirant el suport a la proposta. "El nostre posicionament no ha canviat ni canviarà: no estàvem ni estem ni estarem d'acord amb l'autodeterminació perquè el resultat d'aquestes polítiques del procés ja sabem què han portat a Catalunya", ha assegurat Gomar.
A la junta de portaveus de l'Ajuntament de Mataró del passat dilluns es va tirar endavant una declaració institucional que defensava el dret a l'autodeterminació. Un fet no sorprendria si no fos perquè havia estat el PSC, que compta amb 11 dels 27 regidors del plenari, qui havia permès que el text prosperi. La declaració havia estat presentada pel grup municipal d'ERC i tractava majoritàriament sobre l'aplicació de l'amnistia, però un dels punts també tractava sobre el reconeixement del dret a l'autodeterminació que els socialistes havien avalat.
Tal com reflectia l'Ajuntament, la declaració institucional havia estat aprovada amb els vots dels onze regidors del PSC, els quatre d'ERC, els dos dels Comuns i un de la CUP. Socialistes i Comuns conformen l'actual govern de la capital del Maresme en minoria, amb David Bote com a alcalde, i en qüestions essencials com els pressupostos no han rebut pas el suport dels republicans. En tot cas, la votació havia permès que totes quatre formacions arribessin als 18 regidors, molt per sobre de la majoria requerida. Només hi havien votat en contra Vox i el PP mentre que, segons l'Ajuntament, Junts no havia participat de la votació.
"L'Ajuntament de Mataró referma que la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat requereix, més enllà de l’amnistia (que és el resultat del fenomen), el reconeixement del dret a l’autodeterminació, per tal de deixar en mans de la sobirania popular escollir el seu destí polític de manera democràtica", apunta el text que ha presentat ERC i que havia estat aprovat pel PSC, els Comuns i la CUP. L'estiu del 2024, Mataró ja va aprovar una altra declaració institucional en què demanava l'aplicació de l'amnistia, però ara els republicans hi han afegit la reivindicació de l'autodeterminació que els socialistes han acceptat.
Els republicans han presentat la nova declaració institucional arran del veredicte europeu de l'amnistia que va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El text celebra la decisió i constata que ja no existeix cap impediment jurídic per a la aplicació completa de la norma. De la mateixa manera, l'Ajuntament demana als tribunals que apliquin l'amnistia sense més dilacions i expressa el suport a totes les persones represaliades que continuen esperant la mesura igual que denuncia la resistència judicial a aplicar-la. Ara bé, també demana el reconeixement del dret a l'autodeterminació que, contràriament al que ha dit el PSC, el partit a Mataró havia avalat. Amb la retirada ara del suport del PSC, la declaració institucional finalment ha caigut.