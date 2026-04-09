El PSC defensa que la bandera espanyola hauria d'onejar permanentment a la façana del Parlament

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, respecta però no comparteix la decisió del president del Parlament, Josep Rull, de no fer onejar la bandera espanyola a la façana del Parlament de manera permanent. "És important que tots els símbols que representen el nostre país estiguin a les portes de les nostres institucions", ha afegit en una entrevista a RTVE.
De fet, la cambra catalana ha presentat aquesta setmana un recurs de reposició al TSJC contra la mesura cautelar de fer onejar les banderes espanyola i catalana. Es tracta d'una mesura cautelar demanada per Impulso Ciudadano. Actualment, la bandera espanyola i catalana només onegen a la façana els dies de ple.
Fonts de la mesa del Parlament defensen que no existeix "tracte discriminatori" entre els dos distintius perquè onegen únicament quan hi ha ple, un costum que data de 1981 i que es va ratificar en un acord de la Mesa del 2009.
Cal recordar que la llei de banderes dona autonomia parlamentària i que, de fet, altres cambres autonòmiques de l'Estat, també segueixen la política de penjar banderes només en dies de ple. En tot cas, el recurs ja és al despatx del TSJC que ara haurà de decidir. Si no respon a favor del Parlament, la cambra es planteja presentar un recurs de cassació.