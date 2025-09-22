El PSC s'aferra a Sánchez per esvair els dubtes del PSOE amb el finançament

Fins a última hora no hi va haver la confirmació que Pedro Sánchez es referiria al finançament en la seva intervenció a la Festa de la Rosa. El compromís del president del govern espanyol amb la reforma del model abans d'acabar la legislatura va ser molt ben rebuda al PSC, que considera que referma el compromís del PSOE amb la proposta, encara que Sánchez no fes cap mena de concreció pel que fa a la recaptació o al principi d'ordinalitat. "El govern d'Espanya i el govern de Catalunya estan decidits a complir el que diuen els acords d'investidura", ha dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Els socialistes s'aferren a les paraules de Sánchez per mirar d'esvair els dubtes del PSOE sobre el finançament, que fa dies que sobrevolen l'ambient. "Deixa clara la posició del PSOE d'impulsar un nou model de finançament autonòmic", ha afegit Moret. Al PSC no preocupa que no utilitzés la paraula "singular" ni concretés cap de les característiques d'aquest nou model -Sánchez es va limitar a dir que seria "bo" per Catalunya i la resta de territoris d'Espanya-, perquè insisteixen que el govern espanyol ha de parlar per al conjunt de l'Estat, i això obliga a fer equilibris.
Així, el gest de Sánchez amb el principal puntal polític i territorial -el PSC d'Illa- va evitar tocar aquells temes que incomoden la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, com ara la recaptació dels impostos, pactada pels socialistes amb ERC, defensava pel Govern i amb l'aval de la direcció del PSOE. "El compromís és complir els acords, que parlen molt concretament de fiscalitat i dels principis", ha assenyalat Moret, en referència a l'IRPF però també a l'ordinalitat, que el govern espanyol veu amb recel. En tot cas, ha assenyalat que de la Festa de la Rosa en surt "l'absoluta sintonia" del PSOE i del PSC amb el finançament, verbalitzada per Sánchez.
En les pròximes setmanes i mesos, doncs, hi hauria d'haver concrecions sobre el nou model -és a dir, els diners que es posen sobre la taula i què passa amb el principi d'ordinalitat- i també sobre la capacitat de la Genralitat per recaptar l'IRPF. ERC ja ha registrat al Congrés una modificació legislativa per habilitar Catalunya per assumir -d'aquí a uns anys- aquest impost. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat avui que esperen tenir una proposta de model sobre la taula de cara a finals d'any.