El primer any de la legislatura de la "nova etapa" del president Salvador Illa ha arribat a bon port de la mà dels socis d'investidura, ERC i els Comuns. Ara, amb el nou curs a l'horitzó, els socialistes fan un balanç positiu del seu primer any a Palau, amb "una política basada en el diàleg", i situen com a prioritària la lluita contra els discursos d'odi. La portaveu parlamentària, Elena Díaz, ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa que una de les primeres iniciatives que portaran al ple del Parlament serà la creació de la comissió d'estudi sobre el feixisme, el racisme i els discursos d'odi.

Els socialistes amb Junts, ERC, Comuns i la CUP ja van anunciar a l'abril la creació d'aquesta comissió, que servirà per establir les bases d'un futur Pacte Nacional contra els discursos d'odi. Precisament aquests grups van signar a l'inici de la legislatura un pacte antifeixista per aïllar Vox i Aliança.

Així, la voluntat és que aquesta comissió, que presidirà el diputat socialista Christian Soriano, es pugui portar al ple durant el primer ple del setembre o el següent, a l'octubre. Segons fonts socialistes, la Conselleria d'Igualtat ja treballa en el Pacte Nacional contra els discursos d'odi, pacte que el PSC espera que pugui veure la llum en el termini d'un any. El Govern treballarà la proposta amb el consell assessor, en què també hi són els grups parlamentaris, i es preveu que inclogui les conclusions de la comissió d'estudi en el redactat.

"Molt satisfets" amb el bloc d'investidura

Des del PSC valoren que el primer any de legislatura s'ha emmarcat en la "política útil" i en la "capacitat de generar majories suficients". És en aquest sentit que els socialistes estan "molt satisfets" amb el bloc d'investidura, amb els republicans i els Comuns, que els ha permès convalidar iniciatives tan rellevants com els suplements de crèdit. La materialització del finançament, que ha quedat pendent, permetrà arribar a un acord per als pressupostos del 2026, segons els socialistes. "Facilitarà molt la feina", ha afirmat Díaz.

El Parlament ha convalidat 15 dels 16 decrets que ha impulsat el Govern aquest darrer any i aquesta ha estat la legislatura "amb més projectes de llei durant el primer any". "Som capaços d'arribar a consensos més vegades de les fa dona la sensació", han assenyalat les citades fonts, que també subratllen que el bloc d'investidura s'hagi mantingut en el temps més enllà de la investidura d'Illa.

Segons dades de les quals disposen els socialistes, les votacions al Parlament mostren que el bloc d'investidura -PSC, ERC i els Comuns- ha coincidit en el 67% de les votacions parlamentàries. Amb la CUP, en el que configuren com a "bloc d'esquerres", han coincidit els quatre grups en el 61% de les votacions.

Socialistes i republicans han votat igual en el 72,31% de les votacions; amb els Comuns en el 70,47%; amb Junts en el 68%; amb Aliança en el 45% i amb el PP en el 38,62%. Des del PSC subratllen que el bloc independentista -Junts, ERC, CUP i Aliança- ha votat igual en un 37%, i que el grup que més coincideix amb Sílvia Orriols és Junts en el 60% de les votacions.