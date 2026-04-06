El PSOE demana suspendre el judici del cas Kitchen per incorporar el PP i Cospedal com a investigats

Tant l’acusació popular del PSOE com la defensa de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz han demanat a l'Audiència Nacional la suspensió del judici de la trama Kitchen que ha començat aquest dilluns. En el torn de qüestions prèvies, la lletrada dels socialistes ha reclamat tornar a la fase d’investigació per incorporar a la causa l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i el mateix PP com a partícip a títol lucratiu.
En aquesta primera sessió, l'advocada del PSOE, Gloria de Pascual, ha recordat que la causa té una dimensió política que va més enllà de les actuacions personals de l’exministre de l’Interior o del seu exnúmero dos, Francisco Martínez, perquè buscava protegir el partit dels efectes de la publicació dels papers de Bárcenas. A parer seu, hi ha prou elements per considerar que el PP va ser “partícip a títol lucratiu” dels fets perquè va ser “beneficiari” de l’operació d’espionatge. En cas que el tribunal no ho vegi així, ha afegit, cal que es consideri el PP com a “responsable civil subsidiari”.
Al seu torn, la defensa de Fernández Díaz també ha demanat la suspensió del judici. En el seu cas, perquè considera que els fets no són competència de l'Audiència Nacional, sinó de l’Audiència Provincial de Madrid. Segons l’advocat de l’exministre, la instrucció no deixa clar l’objectiu del judici i l’únic denominador en comú de les actuacions és la presència de l’excomissari Villarejo.
Un criteri similar al que ha expressat la defensa del seu exnúmero dos, Francisco Martínez, que s'ha afegit a les peticions i ha demanat la nul·litat de les gravacions. A més, les defenses han denunciat una “indefensió manifesta” dels acusats.
El judici del cas Kitchen: què investiga i qui està acusat
L'Audiència Nacional jutja la presumpta operació d'espionatge que hauria organitzat la cúpula del Ministeri d'Interior de l'expresident Mariano Rajoy contra l'extresorer del PP Luis Bárcenas per sostraure informació sobre el partit i els seus dirigents relacionada amb la investigació del cas Gürtel.
La Fiscalia demana 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta, l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez Vázquez, a qui acusen de donar l'ordre d'espiar Bárcenas. Hi ha vuit acusats més – entre els quals el comissari José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la Policia – amb penes de presó que oscil·len entre 2 anys i mig i 19.
La Fiscalia també acusa Marcelino Martín, excap d'Assumptes Interns de la Policia; el comissari Andrés Manuel Gómez, els inspectors caps de la Policia Nacional José Ángel Fuentes i Bonifacio Díez; l'exresponsable de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; i l'ex-xofer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos.
En la interlocutòria del cas, el jutge Manuel García Castellón considera que l'operatiu policial posat en marxa per sostraure informació de l'anomenada "caixa B" del PP pot constituir delictes de descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de persecució dels delictes, suborn, tràfic d'influència i malversació.