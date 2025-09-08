El socialista David Pérez es reincorpora a la mesa del Parlament després d'un transplantament de cor

El vicepresident segon del Parlament, el socialista David Pérez, s'ha reincorporat a la mesa aquest dilluns després de ser intervingut per un trasplantament de cor i haver estat de baixa un any. Ho ha fet en la reunió de treball que l'òrgan parlamentari ha celebrat a l'alberg de Coma-ruga, al Vendrell, per preparar el nou curs polític. El president de la cambra, Josep Rull, ha remarcat la "càrrega emotiva" de la trobada per la recuperació del vicepresident.
Pérez va patir un infart abans d'iniciar el ple d'investidura del president Salvador Illa, el passat 8 d'agost de 2024. El socialista va ser evacuat en ambulància del Parlament, però va poder efectuar tots els tràmits necessaris per delegar el seu vot. Precisament per aquest motiu, la seva absència no va afectar la votació ni la majoria que entre el PSC, ERC i els Comuns assolien per investir Illa.
Assemblees de pau i treva
En declaracions a periodistes, Rull ha assenyalat que l'òrgan ha escollit Coma-ruga per reivindicar les assemblees de pau i treva, el primer embrió del Parlament, que Pau Casals va rememorar en el seu discurs a l'ONU el 1971. "Deia que la gent es reunia per parlar de pau i contra la inhumanitat de totes les guerres", ha asseverat Rull. L'any 2027 se celebrarà el mil·lenari de les assemblees de pau i treva, una de les qüestions que hi havia a l'ordre del dia de la jornada de treball de la Mesa aquest dilluns.
Rull ha considerat que, en el moment actual, aquesta celebració, que preveu que s’allargui tot l’any 2027 amb diversos esdeveniments, també vol “situar Catalunya com a país de referència en les polítiques de foment de la pau”. Durant la trobada, la mesa també ha tractat els actes de la Diada nacional i diverses iniciatives per obrir encara més el Parlament a la ciutadania.
Així, la reunió prèvia a la que la Mesa mantindrà aquest dimarts en seu parlamentària, ha tingut per objectiu parlar sobre “la visió estratègica de l’agenda modernitzadora del Parlament”, aprofundint en un dels darrers acords de la mesa del juliol, per agilitzar i millorar els procediments legislatius perquè la cambra "sigui diligent a l’hora de fer lleis", amb més rapidesa i qualitat legislativa.