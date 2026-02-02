El Suprem envia la instrucció oberta contra Ábalos a l'Audiència Nacional després de la renúncia a l'escó

El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha derivat aquest dilluns la instrucció i l’enjudiciament de la peça separada que investiga l’exministre José Luis Ábalos, l’exdirigent del PSOE Santos Cerdán i l’exassessor Koldo García, entre d’altres, a l'Audiència Nacional. Ho ha fet arran de la renúncia d'Àbalos a l'escó de diputat al Congrés i la consegüent pèrdua de l'aforament.
D'aquesta manera, Puente ha declarat la pèrdua de la competència de l’alt tribunal per continuar amb el procediment i, en una interlocutòria, el jutge ha remès la causa al Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional. A més, ha posat en coneixement d’aquest òrgan que el termini d’instrucció es troba prorrogat fins al pròxim 8 de març.
Tal com ha detallat el Suprem, la peça separada va ser oberta el setembre passat per investigar tot el relatiu a les adjudicacions presumptament il·lícites d’obres públiques. Així mateix, recorda que es trobava en una fase incipient en relació amb la instrucció dels contractes de mascaretes, ja conclosa i sobre la qual es va dictar interlocutòria d’obertura de judici oral el mes de desembre. En la causa que ara es remet a l’Audiència Nacional tenen la condició d’investigats Ábalos, Koldo, Cerdán, Víctor Gonzalo de Aldama, José Ruz, Antonio Fernández, Daniel Fernández, Fernando Agustín Merino, Joseba Antxon Alonso, Justo Vicente, Manuel José García i Tomás Olarte.
Les causes del cas Koldo que investiga l'Audiència Nacional
Amb tot, ara el Suprem es queda només el judici oral contra Ábalos, Koldo i Aldama per les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la crisi sanitària de la Covid, mentre que l'Audiència Nacional s'encarregarà de jutjar l'adjudicació d'obres públiques. El jutge Ismael Moreno de l'AN també indaga en diverses línies d'investigació del cas Koldo, entre les quals hi ha els pagaments en efectiu del PSOE entre 2017 i 2024 a dirigents, treballadors i simpatitzants.
El nom d'Ábalos també ha aparegut en una altra de les causes investigades a l'Audiència Nacional, en aquest cas per part del jutge Santiago Pedraz. Es tracta del conegut com a cas hidrocarburs, en què s'investiga un suposat frau a través de l'empresa Villafuel pel qual també està imputat Aldama.